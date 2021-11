Najpoważniejsza susza od 90 lat. Brazylia mierzy się z ogromnym kryzysem wodnym

Porównali zdjęcia satelitarne

- Spodziewaliśmy się, że niektóre obrazy pokażą wpływ na środowisko, ale nie sądziliśmy, że będą one tak wyraźne i oczywiste - powiedział Carlos Souza Jr, geolog z Amazońskiego Instytutu Człowieka i Środowiska (Imazon). - Oznacza to, że będziemy mieli mniej wody dla podstawowych potrzeb, takich jak przemysł, produkcja energii czy nawet codzienne życie mieszkańców - stwierdził.

"Pętla negatywnego sprzężenia zwrotnego"

Zmiany klimatyczne już teraz ograniczają ilość i różnorodność upraw, jakie mogą prowadzić brazylijscy rolnicy - wynika z raportu przeprowadzonego we wrześniu. Naukowcy stwierdzili, że coraz bardziej gwałtowna pogoda wpływa niekorzystnie na systemy upraw. Brak regularnych opadów sprawia, że nie wiadomo, co i kiedy zasadzić.

Raport przewiduje, że do 2050 roku straty netto w przychodach Brazylii z eksportu plonów mogą wynieść od 701 milionów do 2,1 miliarda dolarów rocznie. Rolnicy brazylijscy są obecnie uwikłani w tak zwaną "pętlę negatywnego sprzężenia zwrotnego". Zmieniające się wzorce opadów skutkują niższymi plonami, a to prowadzi do większej wycinki lasów, by zwiększyć obszar pól rolnych. Tylko że wycinka drzew wpływa z kolei na mniejsze opady. I tak koło się zamyka, a rozwiązania problemu nie widać.