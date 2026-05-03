Świat Lało dwa dni bez przerwy. Nie żyje dziesięć osób Agnieszka Stradecka |

Powodzie w stanie Pernambuco w Brazylii Źródło: Governo de Pernambuco/Facebook

Intensywne opady nadciągnęły nad Brazylię w piątek. Najsilniej padało na północnym wschodzie, ale opady dotknęły także południowy region Rio Grande do Sul. Krajowe Centrum ds. Sytuacji Kryzysowych (CENAD) wydało 22 ostrzeżenia dotyczące trudnych warunkach pogodowych. W stanach Pernambuco i Paraiba, gdzie opady okazały się szczególnie silne, służby ratunkowe zostały postawione w najwyższy stopień gotowości.

Poszukują trzech osób

Portal Pleno News podał w niedzielę, że wskutek opadów zginęło co najmniej dziesięć osób. W stolicy Pernambuco, Recife, deszcz spowodował liczne osuwiska. Masy ziemi spadły na domy, przyczyniając się do śmierci sześciu osób, w tym dzieci. W sąsiedniej Paraibie uszkodzona linia energetyczna doprowadziła do śmiertelnego porażenia prądem dwóch osób. Intensywne opady deszczu na południu przyczyniły się natomiast do śmierci dwóch osób i zaginięcia trzech.

Powodzie spowodowały także ogromne szkody. W Pernambuco dach nad głową straciło ponad 1900 osób, a w Paraibie - około 1800. W Rio Grande do Sul z zalanych terenów ewakuowano około 500 osób, a jak podały lokalne władze, silny deszcz spowodował także uszkodzenie części dróg stanowych.