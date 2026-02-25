Powodzie i osuwiska nawiedziły południowo-wschodnią część Brazylii Źródło: Reuters

Ratownicy w południowo-wschodniej Brazylii wydobywają ciała ofiar spod zwałów błota i gruzu po potężnych osunięciach ziemi wywołanych ulewnymi deszczami. Do tragedii doszło we wtorek w mieście Juiz de Fora w stanie Minas Gerais we wschodniej części kraju. Ulewy spowodowały co najmniej 20 osuwisk w tym półmilionowym mieście. Według najnowszych danych w Juiz de Fora oraz oddalonym o około 110 kilometrów mieście Uba co najmniej 30 osób zginęło w wyniku intensywnych opadów, które nawiedziły region. 40 osób wciąż uznawanych jest za zaginione.

Akcja ratunkowa strażaków w Juiz de Fora Źródło: PAP/EPA/Andre Coelho

Domy zniknęły pod warstwą błota

Na nagraniach z miejsca katastrofy widać zespoły ratunkowe pracujące w trudnych warunkach - ratownicy ostrożnie przeszukują zwały gęstego błota, wynoszą odnalezione ciała i kładą je w rzędzie w prowizorycznej strefie, gdzie są one identyfikowane. Do akcji wykorzystywane są także koparki, które pomagają usuwać ogromne ilości ziemi. Ujęcia z drona ukazują skalę zniszczeń - rozległe tereny zostały zasypane, a domy zniknęły pod warstwą błota.

Strażak Demetrius Bastus Goulart podkreślił, że największym wyzwaniem jest rozległość zniszczonego obszaru.

- Największą trudnością jest bardzo duży teren, obejmujący 12 domów oraz wielu mieszkańców, którzy przebywali w swoich domach, ponieważ w nocy padał deszcz - wskazał. - Ilość błota jest ogromna. Pracujemy bardzo dokładnie, aby jak najlepiej pomóc rodzinom i ofiarom, ale to czasochłonne i wymagające zadanie - dodał.

Władze ogłosiły stan klęski żywiołowej

Lokalne władze poinformowały, że około 440 osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów w Juiz de Fora. Powodzie i osunięcia ziemi doprowadziły także do zawieszenia zajęć w szkołach.

Rząd federalny Brazylii uznał ogłoszenie stanu klęski żywiołowej w Juiz de Fora, co umożliwi uruchomienie dodatkowych środków pomocowych. Kraj znajduje się obecnie w szczycie pory deszczowej, która trwa od grudnia do marca. W tym okresie intensywne opady często prowadzą do powodzi i osunięć ziemi, szczególnie w górzystych i gęsto zaludnionych rejonach stanu Minas Gerais.

Akcja ratunkowa trwa, a służby nie wykluczają, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.

Mieszkańcy przyłączają się do akcji ratunkowej w mieście Juiz de Fora Źródło: PAP/EPA/Andre Coelho

Zniszczony samochód, na który spadł gruz Źródło: PAP/EPA/Andre Coelho

Ekstremalne zjawiska

- Naszym priorytetem jest zapewnienie pomocy humanitarnej, przywrócenie podstawowych usług, pomoc osobom przesiedlonym i wsparcie dla odbudowy - napisał prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva na platformie X.

Brazylia doświadczyła w ostatnich latach kilku tragedii związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi: powodziami, suszami i silnymi falami upałów - przypomniała agencja informacyjna AFP. W 2024 roku w powodziach na południu kraju zginęło ponad 200 osób. Dwa lata wcześniej burza i ulewy doprowadziły do śmierci 241 osób w mieście Petropolis w stanie Rio de Janeiro. Eksperci wiążą większość tych tragicznych zdarzeń ze skutkami zmian klimatu.

We wtorek synoptycy z brazylijskiego Narodowego Instytutu Meteorologii wydali ostrzeżenia przed ulewnymi deszczami dla całego obszaru stanów Minas Gerais i Rio de Janeiro oraz dla części kolejnych 12 stanów.

Opracowała Julia Zalewska-Biziuk