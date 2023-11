Temperatura odczuwalna sięgnęła prawie 60 stopni Celsjusza

W Brazylii trwa intensywna fala upałów. W Sao Paulo w listopadzie nigdy nie było tak gorąco, jak teraz. W jednej z dzielnic Rio de Janeiro temperatura odczuwalna zbliżała się we wtorek rano do 60 stopni Celsjusza.

Brazylijski Narodowy Instytut Meteorologiczny INMET wydał ostrzeżenie o "wysokim zagrożeniu" z powodu fali upałów dla ponad połowy regionów. Alert ma obowiązywać do piątku.

We wtorek w dzielnicy Guaratiba w Rio de Janeiro o godzinie 9.15 lokalnego czasu temperatura odczuwalna wynosiła 58,5 stopnia Celsjusza. To najwięcej od 2014 roku.

Do godziny 15 czasu lokalnego termometry pokazały najwyższą wartość w mieście Corumbá w stanie Mato Grosso do Sul przy granicy z Boliwią. Odnotowano tam 43,3 st. C. W każdym z siedmiu najgorętszych miast temperatura przekraczała 40 stopni.