Dziesiątki martwych płaszczek na plaży. "Dlaczego tylko one zginęły?"

Płaszczki zostały wyrzucone na brzeg w Rio de Janeiro. We wtorek rano mieszkańcy miasta znaleźli dziesiątki martwych ryb w okolicy, w której nie powinny się znaleźć. Naukowców zaskoczyła zarówno obecność zwierząt w tej części zatoki, jak również fakt, że ucierpiały tylko płaszczki, a nie inne gatunki.

Dziesiątki płaszczek zostały wyrzucone na brzeg na wyspie Ilha do Fundao w Rio de Janeiro. Objęte ochroną gatunkową osobniki z gatunku Rhinoptera brasiliensis leżały bezwładnie na piasku lub w płytkich, przybrzeżnych wodach zatoki Guanabara. Pierwsze zgłoszenia o martwych rybach wpłynęły do władz we wtorkowy poranek.

Nierozwiązana tajemnica

Jak wyjaśnił Ricardo Gomes z organizacji pozarządowej Instituto Mar Urbano, która bada faunę Guanabary, przyczyna śmierci zwierząt pozostaje niewyjaśniona. Mieszkańcy obawiają się, że ryby zostały zatrute, jednak hipoteza ta nie uwzględnia jednego ważnego faktu.

- Dlaczego tylko one zginęły? Jeśli w wodzie brakowało tlenu lub została ona czymś zanieczyszczona, znaleźlibyśmy martwe ryby należące do innych gatunków, ale to były tylko płaszczki - powiedział agencji Reutera.

Naukowców zastanawia także samo pojawienie się zwierząt w tym punkcie zatoki. Ekspert ds. ochrony środowiska Isabeli Delois tłumaczyła, że Ilha do Fundao nie jest naturalnym miejscem występowania płaszczek, a ich obecność zdziwiła nawet lokalnych rybaków.

Martwe płaszczki w Rio de Janeiro Reuters

Cios na lata

Kolejna hipoteza głosi, że zwierzęta mogły zostać przypadkowo złapane we włoki - sieci ciągnięte za statkami, służące do masowych połowów. Jeśli załoga zobaczyła w sieci dziesiątki chronionych ryb, mogła zdecydować się na ich potajemne wyrzucenie na brzeg w obawie przed karą, jaka czekałaby na nich po zawinięciu do portu.

Niezależnie od przyczyny, śmierć tak wielu chronionych ryb może poważnie zagrozić populacji płaszczek z Guanabary. Wśród martwych osobników znalazło się kilka ciężarnych samic, co stanowi szczególnie dotkliwy cios dla przetrwania gatunku.

- Ciąża u płaszczek trwa 19 miesięcy, dojrzewanie płciowe to kwestia wielu lat, a liczba potomstwa jest niska. Jeśli wyeliminujemy całą ławicę, natura będzie potrzebowała wielu lat, by odbudować straty - dodał Gomes.

