Brazylia. Burza piaskowa z silnym wiatrem przeszła nad Sao Paulo

W ostatnich dniach nad miastami regionu Sao Paulo w Brazylii dochodzi do częstych burz piaskowych. Zjawiskom towarzyszyły silne porywy wiatru. Wszystko za sprawą postępującej suszy.

Ogromna chmura piasku i pyłu przesłoniła niebo nad głównymi miastami regionu Sao Paulo w Brazylii. Chociaż jedna z burz piaskowych trwała niecałe dwadzieścia minut, to wyrządziła bardzo duże szkody w tym regionie. Z powodu piasku i kurzu niebo przybierało różne odcienie pomarańczu i brązu.

Sao Paulo. Burza piaskowa

- Wiatr był bardzo silny. Potem się ochłodziło i wiało jeszcze mocniej. Wiatr łamał drzewa, zerwał antenę satelitarną z domu mojej matki, z mojego dachu spadły dachówki. To totalna katastrofa - relacjonował Marcelo Nadalon, lokalny dziennikarz.

- Nadejściu pierwszych deszczy do Brazylii zawsze towarzyszy silny wiatr. Teraz, szczególnie w tym roku, mamy do czynienia z postępującą suszą - gleba nie jest nawodniona, a to spowodowało, że wiatr uniósł cały kurz. Musimy jednak pamiętać, że silny wiatr i szkody związane z nadejściem deszczu są bardzo częste w tym okresie - przekazał Celso Oliveira, meteorolog.