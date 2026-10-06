Świat "Boże Narodzenie przyszło wcześniej". Bogota jak po śnieżycy Damian Dziugieł |

Gradobicie nawiedziło Bogotę Źródło wideo: DefensaCivilColombia/X Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JUAN DIEGO LOPEZ

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W poniedziałek stolicę Kolumbii - Bogotę - nawiedziła burza z ogromnymi opadami gradu. W ciągu kilku minut wiele części miasta zostało pokrytych warstwą lodu. Miejscami była ona tak gruba, że chodniki, drogi i trawniki wyglądały jak pokryte śniegiem.

Jak po opadach śniegu

W mediach społecznościowych pojawiło się sporo nagrań. "Boże Narodzenie przyszło do Bogoty wcześniej" - napisała jedna z internautek. "Spadło tyle gradu. Wygląda jak śnieg" - napisał użytkownik portalu X.

>>> CZYTAJ TEŻ: Centrum hiszpańskiego miasta pod wodą. "Zalała nas potężna fala"

🚨 ¡#Bogotá/ bajo el granizo! ❄️La prevención no se congela.

Pasamos de una mañana soleada a calles completamente blancas en la capital.Ante cualquier emergencia, reporta de inmediato al 123. ¡Cuidarnos es tarea de todos! 🧡🇨🇴 pic.twitter.com/h2JwvF92A3 — DefensaCivilColombia (@DefensaCivilCo) October 5, 2026 Rozwiń

Chwilowy paraliż na lotnisku

Opady były tak duże, że na drogach występowały utrudnienia. Niektórzy kierowcy, aby ochronić swoje samochody przed uszkodzeniem, zatrzymywali się pod wiaduktami. Grad zmieszany z wodą zalegał na jezdniach w godzinach popołudniowych w zachodniej części stolicy.

Spore utrudnienia panowały też na lotnisku Bogota-El Dorado. Kolumbijski Urząd Lotnictwa Cywilnego ogłosił tymczasowe wstrzymanie przylotów i odlotów z powodu ograniczonej widzialności oraz awarii systemów łączności.

Impresionante granizada a esta hora en varios sectores de #Bogotá Así luce la avenida Boyacá a la altura del cruce con la Av El Dorado. @CityNoticiasTv @gallegomauricio @UltimaHoraBLU @ricarospina pic.twitter.com/vgPoeIo14c — Jhon Fredy Franco Giraldo (@JhonCaldas) October 5, 2026 Rozwiń

Uszkodzone dachy i powalone drzewa

Choć opady były intensywne, kolumbijskie służby przekazały, że nie odnotowano żadnych niepokojących zdarzeń. Gwałtowna pogoda doprowadziła do powalenia kilku drzew, a gradobicie uszkodziło niektóre budynki. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

W ostatnim czasie silna burza z opadami gradu nawiedziła inny rejon Ameryki Południowej, a dokładniej stolicę Paragwaju - Asuncion. Gradziny miały średnicę nawet 12 centymetrów, co doprowadziło do uszkodzeń wielu aut.

Gradobicie w Bogocie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JUAN DIEGO LOPEZ

Un ratico en la “nieve” 🙃



Oslo está feliz 🙂 https://t.co/FFlnJS4l8G pic.twitter.com/MKPY6WKNBQ — Victor Orozco (@victororozco) October 5, 2026 Rozwiń