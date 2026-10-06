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"Boże Narodzenie przyszło wcześniej". Bogota jak po śnieżycy

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Gradobicie w Bogocie
Gradobicie nawiedziło Bogotę
Źródło wideo: DefensaCivilColombia/X
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JUAN DIEGO LOPEZ
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Nad kolumbijską Bogotą przeszło solidne gradobicie. Opady były tak duże, że krajobraz w części miasta zrobił się biały jak po śnieżycy. I choć pogoda nie wyrządziła większych szkód, zdarzenie przyciągnęło sporą uwagę mieszkańców.

W poniedziałek stolicę Kolumbii - Bogotę - nawiedziła burza z ogromnymi opadami gradu. W ciągu kilku minut wiele części miasta zostało pokrytych warstwą lodu. Miejscami była ona tak gruba, że chodniki, drogi i trawniki wyglądały jak pokryte śniegiem.

Jak po opadach śniegu

W mediach społecznościowych pojawiło się sporo nagrań. "Boże Narodzenie przyszło do Bogoty wcześniej" - napisała jedna z internautek. "Spadło tyle gradu. Wygląda jak śnieg" - napisał użytkownik portalu X.

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Chwilowy paraliż na lotnisku

Opady były tak duże, że na drogach występowały utrudnienia. Niektórzy kierowcy, aby ochronić swoje samochody przed uszkodzeniem, zatrzymywali się pod wiaduktami. Grad zmieszany z wodą zalegał na jezdniach w godzinach popołudniowych w zachodniej części stolicy.

Spore utrudnienia panowały też na lotnisku Bogota-El Dorado. Kolumbijski Urząd Lotnictwa Cywilnego ogłosił tymczasowe wstrzymanie przylotów i odlotów z powodu ograniczonej widzialności oraz awarii systemów łączności.

Uszkodzone dachy i powalone drzewa

Choć opady były intensywne, kolumbijskie służby przekazały, że nie odnotowano żadnych niepokojących zdarzeń. Gwałtowna pogoda doprowadziła do powalenia kilku drzew, a gradobicie uszkodziło niektóre budynki. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

W ostatnim czasie silna burza z opadami gradu nawiedziła inny rejon Ameryki Południowej, a dokładniej stolicę Paragwaju - Asuncion. Gradziny miały średnicę nawet 12 centymetrów, co doprowadziło do uszkodzeń wielu aut.

Gradobicie w Bogocie
Gradobicie w Bogocie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JUAN DIEGO LOPEZ
Źródło: El Colombiano, EFE, tvnmeteo.pl
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Tagi:
Kolumbiagradpogodaprognoza pogody
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