Największe opady śniegu od lat. Nie żyje jedna osoba

Od początku tygodnia mieszkańcy Bośni i Hercegowiny zmagają się z atakiem zimy. Jak informują lokalne media, w poniedziałek oraz w nocy z poniedziałku na wtorek w części kraju wystąpiły największe opady śniegu w ciągu ostatnich 10 lat. W Sarajewie oraz Tuzli spadło ponad 40 centymetrów białego puchu. Wskutek silnej śnieżycy w stolicy Bośni i Hercegowiny zginęła jedna kobieta, a tysiące osób w kraju zostało pozbawionych prądu.

Paraliż na drogach, brak prądu

Służba ratunkowa w Sarajewie potwierdziła, że pod naporem śniegu drzewo spadło na kobietę, która doznała urazów głowy, w wyniku których zmarła w Centrum Klinicznym w stolicy Bośni i Hercegowiny. Opady śniegu doprowadziły do szeregu problemów w wielu częściach kraju, w tym masowych awarii prądu. Najtrudniejsza sytuacja zapanowała w kantonie Tuzla na północy BiH, gdzie ponad 29 tysięcy odbiorców zostało pozbawionych energii. Przerwy w dostawie prądu odnotowano też we wschodniej oraz centralnej BiH.

Atak zimy spowodował także utrudnienia na drogach, gdzie doszło do wielu wypadków. Z powodu zasp wstrzymano także funkcjonowanie transportu publicznego. W sieci pojawiło się wiele zdjęć przedstawiających grubą warstwę białego puchu zalegającego na ulicach, samochodach i chodnikach.

Kłopoty na granicy

Na kilku przejściach granicznych kraju z powodu złych warunków pogodowych utworzyły się długie kolumny samochodów osobowych - podały bośniackie media. Przez spodziewane opady i silny wiatr w okolicy Mostaru, Trebinje i Foczy obowiązuje pomarańczowy alert pogodowy - poinformował Federalny Instytut Hydrometeorologiczny. Mieszkańcom tych obszarów zaleca się zachowanie ostrożności.