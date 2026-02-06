Logo TVN24
Ogromna plama śmieci na rzece. "To katastrofa"

|
Na rzece Drinie w Bośni i Hercegowinie powstała pływająca płachta śmieci
Na rzece Drinie w Bośni i Hercegowinie powstała pływająca płachta śmieci
Źródło: Reuters
Na jednej z największych rzek w Bośni i Hercegowinie utworzyła się pływająca plama śmieci. Do jej powstania doprowadziły ulewy i topniejący śnieg - to z nimi spływają odpady z okolicznych miejscowości. Ekolodzy zauważają, że nie jest to nowy problem.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Mierząca prawie 350 kilometrów Drina to jedna z największych rzek przepływających przez Bośnię i Hercegowinę. Zaczyna się na granicy z Czarnogórą i wpływa do Sawy na północy. Wyznacza dużą część granicy Bośni i Hercegowiny z Serbią.

Plama śmieci na rzece. Znowu

Piękno Driny zaburza jednak pływająca plama śmieci. Utworzyła się ona wskutek zmycia przez ulewy i topniejący śnieg śmieci z okolicznych, nielegalnych wysypisk. Według lokalnych aktywistów ekologicznych nie jest to jednak nowy problem - do podobnej sytuacji dochodzi każdej zimy.

- Te śmieci pochodzą z nielegalnych wysypisk na brzegach rzeki w pobliskich miejscowościach. Każdego roku, gdy występują obfite opady deszczu i śniegu, poziom Driny się podnosi, a woda zabiera wszystkie te śmieci i przynosi je do nas - powiedział Dejan Furtula, aktywista organizacji Eko Center z miasta Wiszegrad na wschodzie Bośni i Hercegowiny, zbierając śmieci za pomocą koparki.

Według Furtuli odpady pochodzą nie tylko z terenu Bośni i Hercegowiny, ale także Czarnogóry i Serbii. Niesie je nie tylko Drina, ale także jej dopływy. Pośród śmieci są odpady medyczne.

- To katastrofa ekologiczna. W Drinie żyje wiele ryb i można sobie tylko wyobrazić, jakie toksyny się tu uwalniają. Jest tu praktycznie wszystko, to wielka katastrofa - przyznał.

Na rzece Drinie w Bośni i Hercegowinie powstała pływająca plama śmieci
Na rzece Drinie w Bośni i Hercegowinie powstała pływająca plama śmieci
Źródło: Reuters

Brak woli politycznej

Około 20 lat temu w elektrowni wodnej w Wiszegradzie zbudowano prowizoryczną zaporę ze starych beczek po ropie. To na niej ostatecznie gromadzą się śmieci, by nie docierały do zapory. Furtula uważa, że władze nie zrobiły nic innego.

- To wyraźny przykład braku woli politycznej i bezczynności wszystkich odpowiedzialnych instytucji. (Politycy - red.) spotykają się co roku i składają obietnice, ale jak widzimy, sytuacja się powtarza. (Odpady - red.) pochodzą z trzech krajów: Czarnogóry, Serbii oraz Bośni i Hercegowiny. Nikt nie chce się przyznać, że te śmieci są ich - podsumował.

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: Reuters, N1

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Bośnia i HercegowinaOdpadyZmiany klimatuKlimat
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
