Świat Bomba cyklonowa nad Atlantykiem. Co to za zjawisko i komu zagraża Krzysztof Posytek |

Prognozowane porywy wiatru w środę i czwartek nad Islandią wg czasu lokalnego Źródło wideo: ventusky.com Źródło zdj. gł.: ventusky.com

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Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, nad Oceanem Atlantyckim mamy do czynienia z gwałtownie pogłębiającym się cyklonem umiarkowanych szerokości geograficznych. To były huragan Isaias, który w ubiegłym tygodniu uderzył w Stany Zjednoczone.

Czym jest bomba cyklonowa

Zdonek wyjaśnia, że zjawisko, które rozwija się na Atlantyku, nazywa się bombą cyklonową. Mówi się o nim, gdy ciśnienie w centrum układu bardzo szybko spada - przyjmuje się, że o co najmniej 24 hektopaskale w zaledwie 24 godziny.

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We wtorkowe południe ciśnienie w centrum cyklonu znajdującego się nad północno-zachodnim Atlantykiem, na wschód od kanadyjskiej wyspy Nowa Fundlandia, wynosiło około 980 hPa. Jak prognozuje Zdonek, w ciągu kolejnej doby prawdopodobnie obniży się do zaledwie 935-950 hPa, a więc o około 45-50 hPa.

Komu zagrozi huraganowy wiatr

Centrum cyklonu dotrze do wybrzeży Islandii, gdzie porywy wiatru przekroczą 100-120 kilometrów na godzinę. Tamtejsze służby ostrzegają przed załamaniem pogody w postaci sztormowego wiatru, ulewnych opadów deszczu na nizinach oraz intensywnych opadów śniegu na obszarach górskich.

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Jak informuje nasz synoptyk, jeszcze silniejszy wiatr prognozowany jest nad wodami Oceanu Atlantyckiego. Jego średnia prędkość wyniesie około 120-130 km/h, a porywy mogą dochodzić do 180-190 km/h. W tym przypadku można już więc mówić o huraganowym wietrze.