Tygodnie ulew spowodowały powodzie i osuwiska. "Nie ma wody, elektryczności"

Mnóstwo ludzi zostało poszkodowanych w wyniku powodzi i osuwisk w Boliwii, do których doszło w wyniku kilkutygodniowych opadów. W wielu regionach kraju sytuacja jest bardzo trudna. Są mieszkańcy pozbawieni prądu i wody.

Ulewne deszcze w dzielnicy Los Yungas w La Paz w Boliwii spowodowały, że we wtorek doszło do powodzi i osuwisk ziemi. W jednej z katastrof zniszczona została szkoła i co najmniej dwa domy. Ratownicy wciąż przeczesują okolicę w poszukiwaniu potencjalnych poszkodowanych. Według lokalnych mediów, jeden z nauczycieli nie zdążył uciec przed gwałtowną pogodą. Jest uznawany za zaginionego.