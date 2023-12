Ciężarówka wypadła z zakrętu, olej sojowy wylał się do jeziora. Giną ptaki

W skażonych olejem sojowym wodach jeziora Titicaca zginęła w ciągu ostatnich dwóch tygodni co najmniej setka ptaków. Olej oblepiał ich pióra, uniemożliwiając im termoregulację.

Co najmniej 100 sztuk łysek andyjskich zginęło w wodach jeziora Titicaca, które przed dwoma tygodniami zostało zanieczyszczone olejem sojowym. Olej przedostał się do jeziora po tym, jak przewożąca go ciężarówka wypadła z ostrego zakrętu. Cysterna rozbiła się, a znajdujące się w jej wnętrzu 30 tysięcy litrów płynu zalało okolicę - poinformował boliwijski portal La Razon.