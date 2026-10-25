Świat Boelo dotarło do Norwegii. Paraliż ruchu promów, komunikacji drogowej i przerwy w dostawach prądu Damian Nowicki |

Glasgow przed nadejściem burzy Boelo Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Przez masywne opady deszczu oraz porywisty wiatr przerwana została między innymi komunikacja morska między Norwegią a Danią. Armator Color Line odwołał wszystkie rejsy do duńskiego Hirtshals co najmniej do poniedziałku do godziny 16.30. W podróż nie udało się 1000 pasażerów. Połączenia promowe między głównymi miastami na zachodzie i południu kraju wstrzymał również Fjord Line.

Po uderzeniu burzy na południu Norwegii bez prądu pozostawało ponad osiem tysięcy gospodarstw domowych. W Oslo i okolicach ulewy doprowadziły do lokalnych podtopień. Z powodu wypadków autostrady E18 i E6 wokół stolicy były w wielu miejscach nieprzejezdne. Policja ostrzega przed wodą zalegającą na drogach.

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Od morza po góry. Boleo przetacza się przez Europę

Na zachodzie Norwegii ratownikom nie udało się śmigłowcem ewakuować turystów wzywających pomocy w górach i musieli dotrzeć do wychłodzonych ludzi pieszo. Z kolei na południu Norwegii samochód uderzył w głazy naniesione przez spowodowane przez deszcz osuwisko, w wyniku czego dwie osoby trafiły do szpitala.

Pogodowe alarmy w wielu krajach Europy Źródło zdjęcia: meteoalarm.eu

Służby meteorologiczne podniosły alarm pogodowy do drugiego, najwyższego poziomu. W okolicach Bergen i Stavanger na zachodzie kraju prognozowane są fale o wysokości do sześciu metrów. Najwyższy poziom morza spodziewany jest w poniedziałek przed południem.

W Irlandii silny wiatr dotknął przede wszystkim północny zachód kraju. W niedzielę około 41 tysięcy odbiorców pozostawało bez prądu, a operator ESB Networks informował, że w ciągu dnia możliwe będą kolejne utrudnienia. Problemy zanotowało także lotnisko w Dublinie - linie lotnicze odwołały 12 przylotów i 12 odlotów, ale jak przekazali przedstawiciele portu lotniczego, na odwołania miały wpływ także trudne warunki w innych krajach.

Passenger Update - Sunday 09.30



Strong winds continue to impact on flight operations today (Sunday).



Mainly due to weather issues in other countries, airlines have so far cancelled 12 inbound and 12 outbound flights from today’s schedule at Dublin Airport.



Wind warnings remain… pic.twitter.com/AlaW3rnh0S — Dublin Airport (@DublinAirport) October 25, 2026 Rozwiń

W Szkocji porywy wiatru osiągały 135 kilometrów na godzinę. Zalana została także stacja kolejowa w Dalmarnock, dzielnicy Glasgow. Burza spowodowała podtopienia, zakłócenia transportu i przerwy w dostawach energii elektrycznej. Prądu zostało pozbawionych około 82 tysięcy gospodarstw domowych.

Nie lepiej jest w Niemczech, w których wichura Austen pozbawiła prądu ok. 10 tysięcy domów w rejonie miasta Fryburg Bryzgowijski na południowym zachodzie kraju i zakłócając pracę lokalnego szpitala uniwersyteckiego. Podmuchy wiatru przewróciły drzewa, które uszkodziły linie energetyczne.