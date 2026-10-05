Świat Centrum hiszpańskiego miasta pod wodą. "Zalała nas potężna fala" Krzysztof Posytek |

Mieszkańcy Bilbao w Hiszpanii sprzątają po ulewie Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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W sobotę prowincję Biskaja w Kraju Basków w północnej Hiszpanii nawiedziła niemal dwugodzinna ulewa. Do wieczora tego dnia miejscowe centrum sytuacji kryzysowych odnotowało 150 zgłoszeń związanych z intensywnymi opadami deszczu.

Załamanie pogody w Kraju Basków

Większość z nich dotyczyła Bilbao, największego miasta regionu. Jak opisuje dziennik "El Pais", centrum zostało zalane w mniej niż godzinę. Strome ulice zamieniły się w rwące potoki, utrudniając mieszkańcom dostęp do swoich domów, a woda dostała się do wielu lokali gastronomicznych, sklepów i garaży. Niektórzy starali się przeczekać ulewę na tarasach, a inni próbowali opuścić węższe uliczki.

- To stało się nagle. Zaczęło mocno padać i woda spłynęła z góry, zaskakując nas na ulicach. Zalała nas potężna fala. Poziom wody podniósł się natychmiast, prawie do kolan, a nawet nieco wyżej - relacjonował w poniedziałek właściciel sklepu w centrum Bilbao, sprzątając po załamaniu pogody.

Ulewa doprowadziła do utrudnień również w innych częściach prowincji Biskaja. W gminie Leioa woda zalała tunele, przez co władze podjęły decyzję o ich zamknięciu. Do podobnych zdarzeń doszło w innych miejscach w okolicy.

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El Casco Viejo de Bilbao inundado y sigue lloviendo pic.twitter.com/ASiNOP2szL — Puy Trigueros (@puytri) October 3, 2026 Rozwiń

Nadchodzą kolejne ulewy

W ostatnich dniach ulewy nawiedzały nie tylko Kraj Basków. Groźnie, zwłaszcza w nocy z soboty na niedzielę, było w Katalonii na północnym wschodzie Hiszpanii, gdzie w wyniku załamania pogody zginęły dwie osoby, a jedna pozostawała zaginiona. Ponadto doszło do poważnych utrudnień komunikacyjnych.

Deszcz spodziewany jest także w kolejnych dniach. We wtorek w wielu rejonach kraju ważne będą ostrzeżenia przed ulewami wydane przez hiszpańską agencją meteorologiczną AEMET. Mocno padać ma między innymi w Katalonii - w okolicach miasta Lleida alarmy mają nawet pomarańczowy kolor. W środę deszcz spodziewany jest też na północy, w tym w prowincji Biskaja.

05/10 18:54 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/7niL1LpbJX — AEMET (@AEMET_Esp) October 5, 2026 Rozwiń