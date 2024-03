Bieliki amerykańskie wprowadziły się do Toronto. Regionalna agencja ochrony przyrody potwierdziła, że w mieście zaobserwowano pierwsze w historii gniazdo tych ptaków. Jego lokalizacja jest utrzymywana w ścisłej tajemnicy, by zapewnić zwierzętom spokój w okresie gniazdowania.

Wrażliwe stworzenia

Informację o gnieździe bielików, zauważonym w grudniu ubiegłego roku przez mieszkańca Toronto, podano do wiadomości publicznej dopiero teraz. Regionalna agencja ochrony środowiska TRCA potwierdziła, że jest to pierwsze w historii gniazdo tych ptaków, jakie zaobserwowano w Toronto. Tajemnicą pozostaje jednak jego lokalizacja, zaś urzędnicy poprosili mieszkańców o powstrzymanie się od poszukiwań.

Zagrożone przez wiele dekad

Do zmniejszenia populacji bielików amerykańskich w XX wieku przyczyniły się środki ochrony roślin takie, jak DDT. Ten związek chemiczny niszczy szkodniki roślin, ale gdy dostaje się do organizmów ptaków, prowadzi do osłabienia skorupy jaj do tego stopnia, że pękają one pod ciężarem wysiadującego w gnieździe ptaka.