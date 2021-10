Białucha arktyczna u wybrzeża stanu Waszyngton. Pierwsza taka wizyta od 80 lat

Waleń rzadko spotykanego gatunku - białucha arktyczna - pojawił się u wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Zaobserwowano go w kilku miejscach w cieśninie Puget Sound w stanie Waszyngton. Biolodzy morscy zastanawiają się nad przyczyną odwiedzin zwierzęcia. Ostatni raz białucha arktyczna pojawiła się tam w latach 40. ubiegłego wieku.

Pierwszych obserwacji dokonano w niedzielę 3 października. Białuchę arktyczną ( Delphinapterus leucas ) dostrzeżono najpierw w okolicy Fox Island w cieśninie Puget Sound. Potem zwierzę przemieściło się do Point Defiance, a następnie do zatoki Commencement Bay. Czwarty raport z obserwacji walenia pochodził z West Seattle, a piąty z portu marynarki wojennej Bremerton Ship Yard - opowiadał Michael Milstein, rzecznik amerykańskiej Narodowej Służby Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA) dla regionu Zachodniego Wybrzeża USA.

Białucha arktyczna - skąd się wzięła u wybrzeży stanu Waszyngton?

Nie wiadomo, co sprawiło, że wieloryb znalazł się tak daleko od swojego domu. Jego naturalnym siedliskiem są wody Arktyki, ale prawdą jest też, że zdarza mu się zawitać do odległych zakątków. W latach 60. XX wieku widziano go na przykład w Bonn w Niemczech, dokąd dopłynął Renem.