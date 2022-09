Zabici, ruiny, "emocjonalny kryzys". Trwa tragiczna wędrówka Fiony

Niszczycielski huragan Fiona przeszedł we wtorek nad Wyspami Turks i Caicos, odcinając prąd na pięciu wyspach archipelagu. Jak poinformowało amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC), w środę żywioł osiągał prędkości wiatru do 215 kilometrów na godzinę. W czwartek Fiona ma przejść w pobliżu Bermudów, ale nie przewiduje się jej bezpośredniego uderzenia w wyspy, jednak już dzień później huragan przemieści się nad atlantyckie wybrzeża Kanady.

"Sytuacja będzie naprawdę poważna"

"Panuje emocjonalny kryzys"

Jak informowała agencja prasowa Reuters, w środę 75 procent ludzi wciąż nie miało dostępu do prądu, a 40 procent - do bieżącej wody. Przed stacjami benzynowymi ustawiają się kolejki po paliwo do agregatów prądotwórczych i samochodów, ale w niektórych miejscach zaczyna go brakować. Mieszkańcy czują się oszukani przez dostawcę prądu, którzy obiecali rychłe przywrócenie zasilania.

Podobnie trudna sytuacja panuje na Dominikanie, gdzie również doszło do zniszczenia infrastruktury energetycznej. W poniedziałek wieczorem ponad 1,1 mln osób nie miało dostępu do wody pitnej, a ponad 700 tysięcy - do prądu. Do tej pory, żywioł pochłonął co najmniej osiem ofiar śmiertelnych na kilku wyspach Morza Karaibskiego.