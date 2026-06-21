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Załamanie pogody w Berlinie. Ludzie uciekali z kąpieliska

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Zalany tunel na stacji kolejowej w Berlinie
Berlin nawiedziła burza z silną ulewą
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
W niedzielny poranek Berlin nawiedziła silna burza. Osoby, które szukały wytchnienia przed upałem nad wodą, musiały szukać schronienia. Strażacy mieli sporo pracy.

W ten weekend pogoda w Niemczech przypomina warunki w naszym kraju. Jest bardzo gorąco, a w wielu miejscach rozwijają się burze z ulewami, silnym wiatrem, a miejscami - także gradem.

Przyszła burza, ulice opustoszały

W niedzielny poranek burza nawiedziła Berlin. Stało się tak zgodnie z prognozami synoptyków Niemieckiej Służby Meteorologicznej (DWD), którzy przewidywali załamanie pogody w niemieckiej stolicy i okolicznych miejscowościach w kraju związkowym Brandenburgia.

Nagła zmiana aury zaskoczyła osoby szukające ucieczki przed upałem nad wodą. Po nadejściu burzy kąpielisko w dzielnicy Kreuzberg szybko opustoszało, gdy mieszkańcy i turyści zaczęli uciekać w poszukiwaniu schronienia przed deszczem. Również ulice, w weekend zwykle pełne ludzi, zrobiły się niemal puste.

Groźna pogoda zakłóciła wiele wydarzeń kulturalnych. W tę niedzielę w Berlinie i okolicach odbywa się festiwal muzyczny z ponad tysiącem koncertów. Jak poinformował lokalny nadawca publiczny RBB, wiatr uszkodził wiele straganów oraz kilka scen, na których miały się odbywać występy.

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Zalany tunel na stacji kolejowej w Berlinie
Zalany tunel na stacji kolejowej w Berlinie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Ponad 150 interwencji strażaków

RBB przekazało, że w związku z załamaniem pogody w Berlinie strażacy otrzymali około 160 zgłoszeń. Dotyczyły one głównie zalanych piwnic, przepełnionych kanałów ściekowych, a także uszkodzonych drzew i gałęzi, które groziły ryzykiem upadku. Nie doszło do poważniejszych zdarzeń i nikt nie został poważnie ranny.

DWD ostrzega przed kolejnymi burzami z ulewami w południowej Brandenburgii. Według synoptyków do wieczora spodziewane są sumy opadów rzędu 25-40 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie nawet więcej. Poza tym może wystąpić grad o średnicy kilku centymetrów i podmuchy do 100 kilometrów na godzinę.

Redagował dd

Źródło: Reuters, rbb24
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Tagi:
burzeburzaNiemcy
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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