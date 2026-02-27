Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

W Berlinie "receptory witaminy D wreszcie zostały pobudzone"

Belin
Do Berlina zawitała wiosna
Źródło: Reuters
W czwartek Berlinie zrobiło się naprawdę wiosennie. Słoneczna aura i temperatury sięgające kilkunastu stopni sprawiły, że mieszkańcy chętnie spędzali czas w parkach i ogródkach kawiarni, korzystając z pierwszych ciepłych dni po długiej zimie.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Po długich tygodniach szarej, zimowej aury Berlin wreszcie może cieszyć się słońcem. W czwartek stolica Niemiec przywitała pierwsze prawdziwie wiosenne dni. Termometry pokazały nawet 15 stopni Celsjusza, a według prognoz w piątek temperatura może wzrosnąć do 17 st. C.

Skąpany w słońcu Berlin

W czwartek centrum niemieckiej stolicy skąpane było w słońcu. Jego promienie oświetlały Fernsehturm - górującą nad miastem wieżę telewizyjną. W parkach zaroiło się od spacerowiczów i biegaczy, którzy tłumnie ruszyli skorzystać ze słonecznej pogody.

Szczególnie popularny okazał się park Tiergarten, gdzie mieszkańcy uprawiali jogging, ćwiczyli na świeżym powietrzu i odpoczywali na ławkach. Wśród pierwszych oznak wiosny pojawiły się przebiśniegi i bazie, a w jednym z najbardziej nasłonecznionych miejsc wygrzewał się lis. Zwierzę spokojnie spacerowało po parku, by po chwili ułożyć się w słońcu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Cieplej, ale niebezpiecznie. Ostrzeżenia IMGW

Cieplej, ale niebezpiecznie. Ostrzeżenia IMGW

Polska
Ta zima sprawiła, że "Bukareszt wygląda, jakby został zbombardowany"

Ta zima sprawiła, że "Bukareszt wygląda, jakby został zbombardowany"

Wiele osób zdecydowało się zjeść na zewnątrz

- To cudowne uczucie. Człowiek budzi się i z niecierpliwością czeka na wiosnę, a potem na lato - powiedziała Elena Papangelopoulou, mieszkanka Berlina. Pełne były także ogródki kawiarni. Po raz pierwszy od miesięcy wiele osób zdecydowało się zjeść lunch na świeżym powietrzu. - Czuję się znów wolna. To fantastyczne. Po raz pierwszy od miesięcy niebo jest niebieskie i można siedzieć na zewnątrz. Wspaniale, niech przyjdzie lato - mówiła mieszkanka miasta Heike Alfers.

Inny mieszkaniec Berlina Christian Limberg żartował, że jego "receptory witaminy D wreszcie zostały pobudzone". - Po długiej zimie odrobina słońca jest naprawdę potrzebna - wskazał.

Pierwsze lodziarnie ponownie otworzyły swoje drzwi, a chętnych na porcję lodów nie brakowało. Słoneczna pogoda sprawiła, że mieszkańcy chętnie spędzali czas nad wodą i przy stolikach na zewnątrz.

W weekend czeka nas dzień z afrykańskim powietrzem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W weekend czeka nas dzień z afrykańskim powietrzem

Prognoza

Zima może wrócić

Jak informowała Niemiecka Służba Meteorologiczna, w niektórych regionach południowo-zachodnich Niemiec temperatury w kolejnych dniach mogą przekroczyć nawet 20 st. C. Obecna pogoda wynika z układu wyżów nad Europą Wschodnią i niżów nad północno-zachodnią częścią kontynentu, co sprzyja napływowi łagodnych mas powietrza nad Niemcy.

Kończąca się zima przyniosła wyraźne różnice regionalne - północny wschód kraju był chłodniejszy niż zwykle, podczas gdy południowy zachód doświadczał łagodniejszych temperatur. Meteorolodzy podkreślają, że nie można jeszcze całkowicie wykluczyć powrotu zimy, jednak w nadchodzącym tygodniu spodziewane są temperatury powyżej średniej dla tej pory roku.

Autorka/Autor: Opracowała Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
Niemcypogoda
Czytaj także:
Koniunkcja Księżyca z Jowiszem
Malownicze spotkanie na niebie. Zobacz zdjęcia
Nauka
Odwilż, śnieg, roztopy
Cieplej, ale niebezpiecznie. Ostrzeżenia IMGW
Polska
Wysoki poziom wody, ostrzeżenia hydrologiczne
Alarmy hydrologiczne wysokiego stopnia
Prognoza
Pogodny dzień
Aż 18 stopni. Co jeszcze nas czeka?
Prognoza
Zniszczenia po powodzi w Brazylii
Rośnie bilans ofiar śmiertelnych. "To jest jak jakiś horror"
Świat
Mroźna, zimna noc
Nocą ściśnie lekki mróz
Prognoza
Reporterka mierzy dziurę w jezdni w Bukareszcie
Ta zima sprawiła, że "Bukareszt wygląda, jakby został zbombardowany"
Świat
Proso zwyczajne (Panicum miliaceum)
Zajadała się tym cała Europa - poza częścią Kujaw
Nauka
Huragan Melissa
Melissa wyrównała rekord Allena. Nowe informacje o potwornym huraganie
Świat
Pogodnie, wczesna wiosna, słonecznie, Kraków, park
W weekend czeka nas dzień z afrykańskim powietrzem
Prognoza
Grecki region Ewros został zalany
Ostatnie przygotowania przed "krytycznymi" godzinami
Świat
Roztopy
To zagrożenie powróci. Są ostrzeżenia
Prognoza
Kolonia koralowców z gatunku Pavona clavus - zdjęcie ilustracyjne
Matka z córką odkryły "podwodne łąki". Mogą być największe na świecie
Świat
Owad z rodziny szarańczowatych
Do hiszpańskiej wyspy wraz z pyłem znad Sahary dotarł rój owadów
Świat
Pingwiny cesarskie na Antarktydzie
Gdy są nagie i bezbronne, lód łamie im się pod nogami
Nauka
Zapadlisko w Nebrasce
Auta nagle zapadły się pod ziemię. Nagranie
Świat
Nad Polską największa anomalia
Zwrot w pogodzie. "Nad Polską anomalia będzie największa"
Prognoza
Księżyc
Widowiskowe zjawiska nad naszymi głowami. Kiedy spojrzeć w niebo
Ciekawostki
Pogodnie, słonecznie, ciepło na wiosnę
Chmury się rozwieją. Pogoda poprawi nam nastrój
Prognoza
Dolina Mięguszowiecka zimą
Polacy zginęli pod lawiną w Tatrach Wysokich
Świat
Smog w Krakowie
Korekta kontrowersyjnej SCT. Gminy zajęły stanowisko
Smog
Noc, opady śniegu, śnieżyca, deszcz ze śniegiem
W nocy śnieg, w dzień 15 stopni
Prognoza
Lisy próbowały zakłócić posiłek bielika na litewsko-białoruskiej granicy
Starcie zwierząt na granicy litewsko-białoruskiej. Nagranie
Świat
Mieszkańcy Anglet w południowej Francji cieszą się z pogodnej aury
We Francji jest o włos od upału
Świat
Wiosna, sikorka
Blisko 20 stopni. Meteorologiczna wiosna zacznie się z przytupem
Prognoza
Rocky odnalazł się po 43 dniach
Pies zgubił się i spędził ponad 40 dni w górach
Świat
Gołoledź, oblodzenie
Zagrożenie lodem powróci. Mapy
Prognoza
Stan alarmowy na rzece Mławka w Szreńsku
"Kto mieszka tutaj blisko, jest w emocjach"
Polska
Śnieg, roztopy
IMGW ostrzega. Tu wciąż może być groźnie
Prognoza
Zalana trasa S6
Woda blokuje drogę już od kilkudziesięciu godzin
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom