W Berlinie "receptory witaminy D wreszcie zostały pobudzone"

Do Berlina zawitała wiosna Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Po długich tygodniach szarej, zimowej aury Berlin wreszcie może cieszyć się słońcem. W czwartek stolica Niemiec przywitała pierwsze prawdziwie wiosenne dni. Termometry pokazały nawet 15 stopni Celsjusza, a według prognoz w piątek temperatura może wzrosnąć do 17 st. C.

Skąpany w słońcu Berlin

W czwartek centrum niemieckiej stolicy skąpane było w słońcu. Jego promienie oświetlały Fernsehturm - górującą nad miastem wieżę telewizyjną. W parkach zaroiło się od spacerowiczów i biegaczy, którzy tłumnie ruszyli skorzystać ze słonecznej pogody.

Szczególnie popularny okazał się park Tiergarten, gdzie mieszkańcy uprawiali jogging, ćwiczyli na świeżym powietrzu i odpoczywali na ławkach. Wśród pierwszych oznak wiosny pojawiły się przebiśniegi i bazie, a w jednym z najbardziej nasłonecznionych miejsc wygrzewał się lis. Zwierzę spokojnie spacerowało po parku, by po chwili ułożyć się w słońcu.

Wiele osób zdecydowało się zjeść na zewnątrz

- To cudowne uczucie. Człowiek budzi się i z niecierpliwością czeka na wiosnę, a potem na lato - powiedziała Elena Papangelopoulou, mieszkanka Berlina. Pełne były także ogródki kawiarni. Po raz pierwszy od miesięcy wiele osób zdecydowało się zjeść lunch na świeżym powietrzu. - Czuję się znów wolna. To fantastyczne. Po raz pierwszy od miesięcy niebo jest niebieskie i można siedzieć na zewnątrz. Wspaniale, niech przyjdzie lato - mówiła mieszkanka miasta Heike Alfers.

Inny mieszkaniec Berlina Christian Limberg żartował, że jego "receptory witaminy D wreszcie zostały pobudzone". - Po długiej zimie odrobina słońca jest naprawdę potrzebna - wskazał.

Pierwsze lodziarnie ponownie otworzyły swoje drzwi, a chętnych na porcję lodów nie brakowało. Słoneczna pogoda sprawiła, że mieszkańcy chętnie spędzali czas nad wodą i przy stolikach na zewnątrz.

Zima może wrócić

Jak informowała Niemiecka Służba Meteorologiczna, w niektórych regionach południowo-zachodnich Niemiec temperatury w kolejnych dniach mogą przekroczyć nawet 20 st. C. Obecna pogoda wynika z układu wyżów nad Europą Wschodnią i niżów nad północno-zachodnią częścią kontynentu, co sprzyja napływowi łagodnych mas powietrza nad Niemcy.

Kończąca się zima przyniosła wyraźne różnice regionalne - północny wschód kraju był chłodniejszy niż zwykle, podczas gdy południowy zachód doświadczał łagodniejszych temperatur. Meteorolodzy podkreślają, że nie można jeszcze całkowicie wykluczyć powrotu zimy, jednak w nadchodzącym tygodniu spodziewane są temperatury powyżej średniej dla tej pory roku.