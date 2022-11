Lisa uderzyła w Belize. "To było przerażające doświadczenie"

Lisa uderzyła w środę w Belize, państwo położone w Ameryce Środkowej. W chwili dotarcia do lądu towarzyszył jej wiatr wiejący z prędkością do 140 kilometrów na godzinę, co oznacza, że była huraganem pierwszej kategorii w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona. Żywioł wyrywał drzewa z korzeniami, zrywał linie energetyczne i spowodował, że mieszkańcy miasta Belize City pozbawieni zostali wody i prądu. Nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych.