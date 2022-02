Żuraw budowlany przewrócił się na szpital, przebił sufit

Do zdarzenia doszło w piątek, kiedy wiatr w Tournai porywach osiągał 130 kilometrów na godzinę. Żuraw przebił sufit na ostatnim piętrze szpitala, gdzie mieści się oddział geriatryczny. Inny fragment maszyny spadł na ziemię na plac budowy.

Ranny operator dźwigu

Burza Eunice w Belgii

To nie jedyne groźne zdarzenie związane z silnym wiatrem w piątek w Belgii. W Ransart nastolatka została uwięziona w samochodzie, gdy zawaliła się ściana budynku. Została przewieziona do szpitala. Nie podano informacji o jej stanie zdrowia do publicznej wiadomości.