Sypnęło śniegiem. Utrudnienia na ważnej europejskiej trasie

Opady śniegu w południowo-wschodniej Belgii Źródło: ENEX

Jak podały lokalne media, w sobotę nad wschodnią i południową Belgią przemieszcza się strefa opadów deszczu, lokalnie przechodzącego w mokry śnieg. Według danych Królewskiego Instytutu Meteorologicznego (IRM), w wyżej położonych partiach kraju pokrywa śnieżna może mieć nawet od jednego do trzech centymetrów grubości. W godzinach przedpołudniowych w prowincjach Luksemburg i Liege obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed ślizgawicą.

Utrudnienia drogowe

W sobotę rano obficie sypało w mieście Namur na południu kraju. Spowodowało to utrudnienia na drogach. Śnieg zasypał kilka pasów ruchu europejskiej trasy E411 - łączącej Brukselę z Metzem, przebiegającej przez Belgię oraz Francję. Na śliskiej drodze doszło do zderzenia aut - według lokalnych mediów spowodowało to zablokowanie dwóch pasów ruchu.

IRM podał, że trudne warunki atmosferyczne mają potrwać do późnych godzin wieczornych. Po północy aura ma się uspokajać, ale pogodne niebo ma przynieść ze sobą niskie wartości na termometrach. Miejscami temperatura może spaść do -5 stopni Celsjusza.

Opady śniegu w południowo-wschodniej Belgii Źródło: ENEX

❄️ La neige tombe parfois jusqu'en plaine en Belgique ce matin du 14 mars ! Ici à Flawinne en province de Namur à seulement 150m d'altitude. (© Christelle Thomas) pic.twitter.com/MqFGOHQBiB — Météo Express (@MeteoExpress) March 14, 2026 Rozwiń