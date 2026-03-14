Świat

Sypnęło śniegiem. Utrudnienia na ważnej europejskiej trasie

Opady śniegu w południowo-wschodniej Belgii
Opady śniegu w południowo-wschodniej Belgii
Źródło: ENEX
Zima powróciła do Belgii. W niektórych regionach kraju w sobotę rano zrobiło się biało. Opady śniegu spowodowały utrudnienia na jednej z europejskich tras.

Jak podały lokalne media, w sobotę nad wschodnią i południową Belgią przemieszcza się strefa opadów deszczu, lokalnie przechodzącego w mokry śnieg. Według danych Królewskiego Instytutu Meteorologicznego (IRM), w wyżej położonych partiach kraju pokrywa śnieżna może mieć nawet od jednego do trzech centymetrów grubości. W godzinach przedpołudniowych w prowincjach Luksemburg i Liege obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed ślizgawicą.

Utrudnienia drogowe

W sobotę rano obficie sypało w mieście Namur na południu kraju. Spowodowało to utrudnienia na drogach. Śnieg zasypał kilka pasów ruchu europejskiej trasy E411 - łączącej Brukselę z Metzem, przebiegającej przez Belgię oraz Francję. Na śliskiej drodze doszło do zderzenia aut - według lokalnych mediów spowodowało to zablokowanie dwóch pasów ruchu.

IRM podał, że trudne warunki atmosferyczne mają potrwać do późnych godzin wieczornych. Po północy aura ma się uspokajać, ale pogodne niebo ma przynieść ze sobą niskie wartości na termometrach. Miejscami temperatura może spaść do -5 stopni Celsjusza.

Opady śniegu w południowo-wschodniej Belgii
Opady śniegu w południowo-wschodniej Belgii
Źródło: ENEX

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: RTL Belgium, IRM

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Czytaj także:
shutterstock_2708086565_1
Na polskim biegunie zimna pojawiły się bociany. "10 dni wcześniej niż zwykle"
Polska
Akcja poszukiwawcza po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Dziesiątki ofiar, trzydniowa żałoba narodowa
Świat
Burza Kona na Hawajach
Burza nawiedziła turystyczny raj
Świat
Zorza polarna, Nakielnica (Łódzkie)
Była widoczna na północy Europy, tej nocy może pojawić się nad Polską
Polska
Skutki powodzi w Balao (Ekwador)
W powodziach zginęło kilkanaście osób. Ogłoszono stan wyjątkowy
Świat
Mimulus cardinalis
Szybka ewolucja uratowała tę roślinę przed suszą
Nauka
Silny wiatr
Porywy nawet do 100 km/h. Tu trzeba uważać
Prognoza
Wiosennie
Mocniej powieje, do 20 stopni na termometrach
Prognoza
Powodzie na Litwie
Zawyły syreny, zalało 20 domów
Świat
Dzik w centrum handlowym
Nietypowy "klient" w centrum handlowym
Świat
Nocne opady deszczu
Tutaj nocą mogą przydać się parasole
Prognoza
Lawa przecięła autostradę na wyspie Reunion
Erupcja na wyspie. Lawa przelała się przez jedną z dróg
Świat
Zerwany dach kościoła
Nawałnica w stolicy. Wiatr łamał drzewa, zerwał dach kościoła
Świat
Ziemia
Zmiany klimatu wydłużają dobę na Ziemi
Nauka
Przebiśniegi, deszcz, wiosna, przedwiośnie
Pogoda na weekend. Zacznie się zmiana aury
Prognoza
W Korei Południowej sypnęło śniegiem
Sypnęło śniegiem w Korei Południowej
Świat
Koszyk wielkanocny
Jaka będzie Wielkanoc? IMGW podał prognozę
Prognoza
Na początku marca do Europy dotarł pył znad Sahary
"Brudny deszcz" padał w Europie. Opisała go NASA
Smog
Upały w południowej Kalifornii
"Dlaczego pocimy się na początku marca?". Zapanowały rekordowe upały
Świat
Rakieta SLS wykorzystywana podczas misji Artemis II
Lot wokół Księżyca. NASA podała nowy możliwy termin misji
Nauka
Deszcz, wiosna, deszczowo, ulewa, pogoda
Będzie ciepło, ale miejscami popada
Prognoza
Dywan kwiatów w Dolinie Śmierci
Eksplozja kolorów na pustyni. Pierwsza taka od dekady
Świat
Miejsce, gdzie doszło do potężnego osuwiska skalnego
Fala wspięła się na kilkaset metrów, wyrwała drzewa z korzeniami
Świat
Akcja poszukiwawcza po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Osuwisko zmiotło prawie dwieście domów. Rośnie liczba ofiar
Świat
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Nocą miejscami pojawią się przymrozki
Prognoza
Wypływ lawy z wulkanu Piton de la Fournaise na Reunionie
Lawa o włos od drogi. Coś takiego nie zdarzyło się od prawie 20 lat
Świat
Pioruny, burze, noc
Strefa burz jest nieruchoma
Polska
Mbadokai Beach in Deranitan, East Nusa Tenggara
Nie odpływały. Część z nich zginęła
Świat
tatry grzyb
W Polsce odkryto nowy gatunek grzyba
Polska
warszawa shutterstock_2273407003
Efekt fenowy podgrzeje część Polski. Potem przyjdą opady śniegu
Prognoza
