Świat Nietypowy zakaz. Dotyczy robotów koszących i jeży Franciszek Wajdzik |

Popularność automatycznych robotów koszących rośnie w ostatnich latach. Coraz częściej są one wykorzystywane w miastach, gdzie bez nadmiernego hałasu "dbają" o miejski krajobraz. Jak się jednak okazuje te autonomiczne urządzenia to, obok pestycydów i ruchu drogowego, jedno z największych zagrożeń dla zwierząt aktywnych nocą. Na problem zwrócono uwagę w Walonii, jednym z trzech federalnych okręgów w Belgii.

W czwartek, 9 kwietnia władze Walonii uchwaliły nowe prawo regulujące używanie automatycznych kosiarek. Nowe regulacje wprowadzają zakaz koszenia w godzinach od 18 do 9. Jak uzasadniono, w ostatnich latach roboty powodowały poważne obrażenia wśród zwierząt. Ich ofiarą bardzo często padały jeże - każdego roku służby przyjmowały kilkaset rannych osobników, z których większość padała od odniesionych obrażeń.

Nowe prawo nie obejmuje jedynie utrzymania boisk sportowych oraz sytuacji związanych z bezpieczeństwem publicznym. Jak podają belgijskie media, przedstawione w czwartek regulacje mają także na celu ujednolicenie przepisów całym okręgu federalnym. Władze zapowiedziały także przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej.