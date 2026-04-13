Świat

Nietypowy zakaz. Dotyczy robotów koszących i jeży

Belgia zakazuje używania automatycznych kosiarek
Źródło: ENEX
W Walonii na południu Belgii wprowadzono prawo regulujące używanie automatycznych kosiarek. Nowe ustalenia mają na celu ochronę nocnych zwierząt, w tym między innymi jeży.

Popularność automatycznych robotów koszących rośnie w ostatnich latach. Coraz częściej są one wykorzystywane w miastach, gdzie bez nadmiernego hałasu "dbają" o miejski krajobraz. Jak się jednak okazuje te autonomiczne urządzenia to, obok pestycydów i ruchu drogowego, jedno z największych zagrożeń dla zwierząt aktywnych nocą. Na problem zwrócono uwagę w Walonii, jednym z trzech federalnych okręgów w Belgii.

Nietypowy zakaz

W czwartek, 9 kwietnia władze Walonii uchwaliły nowe prawo regulujące używanie automatycznych kosiarek. Nowe regulacje wprowadzają zakaz koszenia w godzinach od 18 do 9. Jak uzasadniono, w ostatnich latach roboty powodowały poważne obrażenia wśród zwierząt. Ich ofiarą bardzo często padały jeże - każdego roku służby przyjmowały kilkaset rannych osobników, z których większość padała od odniesionych obrażeń.

Nowe prawo nie obejmuje jedynie utrzymania boisk sportowych oraz sytuacji związanych z bezpieczeństwem publicznym. Jak podają belgijskie media, przedstawione w czwartek regulacje mają także na celu ujednolicenie przepisów całym okręgu federalnym. Władze zapowiedziały także przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej.

Źródło: ENEX, Wallonie.be

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Belgia
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Reakcja suczki Sadie na powrót Christiny Koch do domu
Spotkanie po historycznym locie. Nagranie
Świat
Tajfun Sinlaku na zdjęciach satelitarnych
Supertajfun zmierza na ląd. Niesie ekstremalnie silny wiatr
Świat
Zatoka Gibraltarska
Wraki statków sprzed tysięcy lat odkryte u wybrzeży Hiszpanii
Świat
Susza w Karolinie Północnej zwiększa ryzyko wybuchu pożarów
Ze skutkami tego żywiołu będą mierzyć się przez całe dekady
Świat
Mroźny poranek, mroźna noc
Ostrzeżenia IMGW w 10 województwach
Prognoza
Wczesna wiosna, kotki, bazie
Dziś nawet 17 stopni, ale miejscami silniej powieje
Prognoza
Powodzie w Afganistanie
Zalane miasta, zniszczone domy. Nie żyje już prawie 160 osób
Świat
Bolid na niebie
Kula ognia rozświetliła niebo nad ranem. Wiadomo, czym była
Nauka
Początek wiosny, pogodnie, słonecznie, ciepło
Po chłodnej nocy przyjdzie ciepły dzień
Prognoza
Zjawisko halo nad bulwarem w Gdyni
Słoneczny spektakl na polskim niebie. Pokazaliście zdjęcia
Polska
Masowiec Hui Yuan
Spłukiwali do morza resztki węgla. Akcja służb na Bałtyku
Świat
Zmętnione niebo, pył w powietrzu
Pył saharyjski może dotrzeć do Polski. W wielu regionach popada
Prognoza
Humbak utknął na niemieckim wybrzeżu Bałtyku
Timmy jest bliski śmierci. Podjęto ostatnią próbę ratunku
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Przez chwilę będzie ponad 20 stopni. A co potem?
Prognoza
Kometa C/2025 R3 PANSTARRS na polskim niebie
Jest jasna i ma długi warkocz. Zobaczymy ją na polskim niebie
Ciekawostki
Kleszcz z rodzaju Hyalomma
"Nie czekają, tylko biegną w stronę człowieka". Pojawiły się w Polsce
Ciekawostki
Bociany, młode
Bociany a konflikt na Bliskim Wschodzie. Jak wpływa na ich migrację
Ciekawostki
Powodzie spowodowane przez cyklon Vaianu w okolicach Waikato (Nowa Zelandia)
Cyklon uderzył. Paraliż w transporcie i tysiące osób bez prądu
Świat
Przymrozki
Zimny poranek. Tu szczypie mróz
Prognoza
Wiosna, słonecznie, kwitnienie, wegetacja, pogodnie
Dziś od 10 do 16 stopni. Gdzie będzie najcieplej?
Prognoza
Anomalia temperatury powietrza przy powierzchni ziemi w marcu 2026 r. w stosunku do średniej z marca w latach 1991-2020
Do niechlubnego rekordu w Europie zabrakło niewiele
Świat
Wiosenny spacer
Noc z mrozem, za dnia zrobi się cieplej
Prognoza
morze plaza baltyk shutterstock_2546635187
Te miesiące mają odbiegać od normy. Pogoda na lato
Prognoza
Deszcz, wiosna, opady, ciepło
Tamina nadchodzi. Prawie 20 stopni, możliwe burze
Prognoza
Hawaje
"Bądźcie przygotowani na ewakuację, tego właśnie się spodziewamy"
Świat
Cyklon Vaianu przetoczy się przez Nową Zelandię
Zbliża się Vaianu. Fale mogą sięgać 13 metrów
Świat
Statek kosmiczny Orion wykorzystywany przez NASA w programie Artemis
"Artemis to jest jeden duży, kolejny klocek"
Nauka
Kratery Księżyca
Gdzie zbudować księżycową bazę? "Tam, gdzie nie ma słońca"
Nauka
Załoga misji Artemis II wróciła na Ziemię
Prawie 40 tysięcy kilometrów na godzinę. "Tak się cieszyłem, słysząc jego głos"
Krzysztof Posytek
Jeden z ostatnich widoków na Ziemię
Misja Artemis II. "Była ogromna radość"
Nauka
