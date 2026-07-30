Świat Belgia. Młoda foka zagubiła się w kanałach Matylda Dziechcińska |

Wolontariusze ratują zbłąkaną fokę, Belgia Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Zwierzę od kilku dni widywane było w belgijskich kanałach. Aktywiści z ośrodka "Waterski Paradise" w miejscowości Vilvoorde złapali młodą fokę pospolitą (Phoca vitulina) w sobotę. Ostrożnie zawinęli ją w koc i położyli w wiklinowym koszyku, aby następnie przetransportować szczenię do centrum ratowania fok "Sea Life Blankenberge".

- Jest troszeczkę wychudzona i prawdopodobnie zgubiła rodziców, dlatego nie może tutaj zostać. Poza tym, ponieważ się zgubiła lub została porzucona, nie przeżyłaby tutaj samodzielnie - powiedziała wolontariuszka, która uratowała młode.

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Foka wróci do Morza Północnego, gdy wydobrzeje

Opiekunowie ośrodka położonym w Blankenberge na wybrzeżu Morza Północnego zajęli się młodą foką, która oprócz niedowagi miała także podwyższoną temperaturę ciała. Gdy zwierzę wróci do zdrowia, zespół planuje wypuścić je z powrotem do morza, by mogło żyć i rosnąć w swoim naturalnym środowisku.

Lokalne media przypomniały, że foki zazwyczaj potrafią przetrwać w wodach słodkich nawet kilka miesięcy i samodzielnie odnaleźć drogę powrotną do morza. W przypadku odratowanego młodego mogło być to nieco utrudnione, ponieważ powędrowało ono niezwykle daleko w głąb lądu.

Redagowała ast