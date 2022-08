Kangur biega po Belgii. Policja prosi o pomoc

Kierowcy samochodów wezwali policję i miejscową straż pożarną w nocy z poniedziałku na wtorek, gdy w okolicach Machelen niedaleko Brukseli zauważyli kangura. Zwierzęcia do tej pory nie udało się schwytać.

Dziennik "Het Nieuwsblad" opisał we wtorek, że przybyli na miejsce funkcjonariusze zastali beztrosko skaczącego kangura wzdłuż drogi. Wraz z kilkoma przechodniami podjęli próbę złapania go, ale kangur okazał się sprytniejszy i uciekł przez łąkę do lasu.