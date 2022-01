Jest tak ciepło, że rośliny puściły pierwsze pąki. Belgii może zagrażać także plaga owadów

W belgijskiej gminie Uccle w czwartek termometry pokazały 13,9 stopnia Celsjusza. To dość wysoka temperatura, jak na tę porę roku. Według prognoz na pierwszy dzień roku temperatura może sięgnąć nawet do 15 stopni Celsjusza.

Belgia. Pierwsze pąki na gałęziach

- Ponieważ mieliśmy już zimny okres i teraz temperatura wzrasta, rośliny czują, że już jest wiosna. (...). Pąki już się otwierają. Ale powinny robić to dopiero w marcu, a nie teraz - powiedział Dominique De Witter, właściciel szkółki drzew. Następne przymrozki będą dla jego roślin zabójcze. De Witter jest zaniepokojony, ponieważ takiej samej sytuacji doświadczył w 2011 roku. - Na początku lutego temperatura spadła do -25 stopni i straciliśmy praktycznie wszystkie rośliny, które były doniczkowane na zewnątrz. 80 procent z nich zmarzło, utraciliśmy około 40 tysięcy roślin - dodał.

Budzą się owady

- Istnieje ryzyko, iż w nadchodzących miesiącach populacje owadów będą bardziej liczne. Prawdopodobnie będziemy mieli więcej owadów niż zazwyczaj obserwujemy na wiosnę - stwierdził Francis. Jedynym potencjalnym niebezpieczeństwem jest to, że brak kwiatów może pozbawić te owady zasobów odżywczych i w ten sposób zredukować całe populacje do zera.

Belgia. Pogodowa huśtawka

Według prognoz synoptyków, do kraju zbliża się chwilowe ochłodzenie. W niedzielę termometry mogą pokazać 13 stopni Celsjusza. W poniedziałek prognozowane jest już 10 st. C. W środę i czwartek temperatura nie sięgnie więcej niż 3 st. C. W kolejnych dniach znów zrobi się nieco cieplej.