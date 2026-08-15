Świat Belgia. Największy pożar w historii kraju. Władze ogłaszają pierwsze ewakuacje Matylda Dziechcińska |

Pożary w Belgii na terenie rezerwatu Hautes Fagnes Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: ENEX

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Do walki z ogniem w rezerwacie przyrody Hautes Fagnes zaangażowano lokalnych strażaków, rolników oraz wojsko. Jak przekazały lokalne media, powołując się na dane gubernatora prowincji Liege, do wczesnego popołudnia w sobotę ogień objął ponad 1600 hektarów. Tym samym oznacza to, że jest to największy pożar w historii Belgii. Potwierdziła to także Nathalie Thoennissen, burmistrzyni gminy Baelen. Dotychczas, jak wynika z danych Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS), największy pożar w kraju odnotowano w 2011 roku. Spłonęło wtedy blisko 1400 hektarów.

Władze ogłaszają pierwsze ewakuacje

Urząd gubernatora prowincji Liege wezwał w sobotę po południu mieszkańców dwóch gmin do ewakuacji z domów. Zmieniający się kierunek wiatru i dym rozprzestrzeniający się po okolicy zagrażają zdrowiu oraz życiu ludzi. Turystom przebywającym w tym rejonie zalecono opuszczenie terenu. Władze lokalne poinformowały mieszkańców wsi Sourbrodt, aby również przygotowali się na ewentualną ewakuację. Jak poinformował belgijski minister obrony Theo Francken w poście opublikowanym na portalu społecznościowym X, ewakuowano już dzieci przebywające na koloniach w tym rejonie kraju.

Unijna pomoc

Unijna komisarz ds. zarządzania kryzysowego Hadja Lahbib poinformowała w sobotę, że Belgia uruchomiła unijny mechanizm ochrony ludności, w ramach którego mobilizowana jest pomoc do walki z kataklizmem. Lahbib ogłosiła najpierw, że Komisja Europejska wysłała jeden śmigłowiec i dwa samoloty z własnej floty. Po godzinie dodała, że pomoc dla Belgii wyślą trzy kraje: Szwecja wyśle dwa samoloty gaśnicze, Holandia przekaże dwa śmigłowce, a Czechy - jeden.

Upały sprzyjają rozprzestrzenianiu się ognia

W tym tygodniu kraje europejskie, w tym Belgia, doświadczyły piątej fali upałów tego lata. Naukowcy twierdzą, że spowodowane przez człowieka zmiany klimatu zwiększyły prawdopodobieństwo wystąpienia upałów i suszy, co sprzyja szybszemu rozprzestrzenianiu się pożarów i przedłużaniu się ich trwania.

Hautes Fagnes jest największym rezerwatem przyrody w Belgii i jednym z najważniejszych obszarów przyrodniczych w kraju. Rozległe torfowiska, wrzosowiska i lasy sprawiają, że pożar stanowi poważne zagrożenie zarówno dla środowiska, jak i znajdującej się w pobliżu infrastruktury.

Redagował dd