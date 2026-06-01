Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Dziesiątki martwych rekinów na europejskiej plaży. Co się z nimi stało?

|
Plaża w Koksijde - zdjęcie przykładowe
Ataki rekinów w Sydney
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Luc De Man/Shutterstock
Około 80 martwych rekinów zostało wyrzuconych na belgijskim wybrzeżu, a wiele spośród nich okazało się samicami w ciąży. Na ciałach zwierząt nie stwierdzono wyraźnych obrażeń. Naukowcy sądzą, że do ich śmierci doszło przez przypadek.

Pierwszych martwych przedstawicieli gatunku mustel gwiaździsty zauważono w czwartek na plaży w Koksijde, niedaleko granicy z Francją. Jak podał przedstawiciel miejskich służb środowiskowych Edwig Dolfen, w piątek zebrano 26 osobników, w sobotę 17, a w niedzielę kolejnych 37. Miejskie służby sprzątają plażę i kontrolują linię odpływu, sprawdzając, czy morze nie wyrzuciło kolejnych martwych zwierząt.

Mogły zginąć przez przypadek

Część zwierząt została przekazana do badań, które mają ustalić dokładną przyczynę śmierci. Ich ciała trafiły do Flandryjskiego Instytutu Badań nad Rolnictwem, Rybołówstwem i Żywnością (ILVO). Według wstępnych ustaleń rekiny nie miały śladów ugryzień i wyglądały na zdrowe, ale stwierdzono u nich obrażenia wewnętrzne. Co zaciekawiło badaczy, wiele spośród nich okazało się samicami w ciąży.

Może to wskazywać, że przypadkowo dostały się w sieci rybackie, a następnie zostały wyrzucone za burtę. Do ich schwytania prawdopodobnie doszło podczas migracji na tereny lęgowe - zwierzęta te często rodzą młode w ujściu rzeki Skalda, w południowej Holandii.

Przyrodnicy z ILVO wyjaśnili, że mustele gwiaździste (Mustelus asterias) to niegroźne dla człowieka ryby żyjące blisko morskiego dna. Dorosłe osobniki mogą osiągnąć długość nieco ponad metra. Ich skóra jest szara z jasnymi plamkami. Późną wiosną i wczesnym latem dorosłe, ciężarne samice często pływają blisko wybrzeża. Zimą rekiny migrują dalej na południe. Żywią się krabami, krewetkami i mniejszymi rybami żyjącymi przy dnie.

Źródło: PAP, ILVO
ZOBACZ TAKŻE:
30 min
pc
"Kiedyś nie było aż tylu pacjentów"
TVN24
23 min
pc
Dorota Welman: nagle jakby ktoś wrzątkiem mnie oblał
Adrianna Otręba
1 godz 20 min
pc
Niebezpieczna sieć, która roznosi terroryzm. "Strzelał z bliska, byliśmy bez szans"
Udostępnij:
Tagi:
Belgia
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Donald Trump
Dwie rozmowy Trumpa i wstrzymanie walk
TVN24
Bartosz Cichocki
Były ambasador reaguje na decyzję Zełenskiego. Zwrócił odznaczenie
TVN24
Para młoda podczas uroczystości weselnej
Niebezpieczny trend na weselach. "Wszyscy nagrywali"
TVN24
Cezary Tomczyk
Wiceszef MON: to porażający materiał
TVN24
Braki paliwa w Sewastopolu na Krymie
Półwysep bez paliwa. Wprowadzają talony
BIZNES
Order Orła Białego
"Rozdawanie na lewo i prawo". Który prezydent nadał najwięcej Orderów Orła Białego
Zuzanna Karczewska
Porzucił wózek i złapał stopa
Złapał stopa, porzucił w aucie roczną córkę
TVN24
Toporek z poroża jeleniowatych znalazł w rzece mieszkaniec
Wyjątkowe znalezisko w Wiśle. Wiadomo, co to jest
WARSZAWA
Czapka należała do więźniarki niemieckiego obozu koncentracyjnego
Niezwykłe znalezisko w szkole. Próbują rozwikłać tajemnicę
TVN24
Donald Tusk
Tusk rozwiązał struktury KO w Małopolsce. "Szansa na nowe tchnienie"
TVN24
Policjanci odnaleźli skradzione auto
Zostawiła kluczyki, auto warte 400 tysięcy odjechało na jej oczach
Wyszków
Ireneusz Nowak
Zmiana ważnego dowódcy. Jest decyzja prezydenta
TVN24
Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji podsumowującej pierwszy etap programu SAFE
Szef MON: zbrodnią i zdradą byłoby niewykorzystanie tego
TVN24
shutterstock_2453355995
Zamieszanie z apteczkami w samochodzie. Czy kierowcom przybył nowy obowiązek
Paulina Karpińska
Wyrok sądu
Wyrwał kobiecie torebkę, przejechała go samochodem. "Nie chciałam zabić"
TVN24
Karol Nawrocki
Polacy wystawili ocenę Nawrockiemu
TVN24
Policja zatrzymała 48-letniego warszawskiego adwokata
Adwokat aresztowany. "Sprawa jest szokująca"
TVN24
Dua Lipa i Callum Turner
Huczne wesele gwiazdy. Media o umowach o poufności zawieranych z mieszkańcami
TVN24
Modernizacja linii otwockiej
Kolejarze najpierw pozbyli się zieleni, teraz obiecują nowe drzewa
OTWOCK
Członkowie Zespołu Ewakuacji Medycznej wchodzą na pokład samolotu
Samolot specjalny wyruszył po Klaudię
TVN24
Donald Tusk
"To sytuacja w relacjach międzynarodowych absolutnie bezprecedensowa"
W KULUARACH
Burzowo, chmury, czerwiec
Pogoda na Boże Ciało i długi weekend
Prognoza
pap_20250814_1DY (1)
Będzie refleksja u prezydenta? "To były po prostu udawane dąsy"
Kamila Grenczyn
Ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Ksiądz Wodniak ponownie wpisany do rejestru pedofili. "Poczułem ulgę"
TVN24
58-letni lekarz oskarżony
Były poseł i lekarz oskarżony o korupcję. Chce poddać się karze
TVN24
Donald Trump
Artyści rezygnują, Trump zapowiedział, że sam wystąpi
TVN24
Sprzątanie po przejściu trąby powietrznej w Balcarzowicach
Trąba powietrzna na Opolszczyźnie. Taką pomoc otrzymają poszkodowani
Polska
Grenlandia
Trzy żądania USA wobec Grenlandii i "każde problematyczne"
Sebastian Zakrzewski
Dostarczała kwiaty na Dzień Matki (zdjęcie ilustracyjne)
Niosła kwiaty na Dzień Matki. Dostała cios w plecy, upadła
TVN24
skl
Są kandydaci na sędziego Trybunału Konstytucyjnego
TVN24
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom