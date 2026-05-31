Świat

30 osób rannych podczas gradobicia i nieprzejezdne drogi

Zalana droga N90 w Belgii
Zalana droga N90 w Belgii
Burze przetoczyły się nad Belgią w sobotnie popołudnie. Silne ulewy i opady gradu sparaliżowały ruch na niektórych drogach, gdzie utknęły samochody. Do niebezpiecznej sytuacji doszło podczas wydarzenia plenerowego na północy kraju - 30 osób zostało rannych w wyniku gradobicia.

Trwający weekend okazał się trudny dla mieszkańców Belgii. W sobotę w wielu rejonach kraju obowiązywały pomarańczowe ostrzeżenia przed burzami wydane przez krajowy instytut meteorologiczny (RMI). W trzech prowincjach w południowo-wschodniej części kraju alarmy były ważne aż do niedzielnego poranka.

Kierowcy opuszczali zalane pojazdy

Głównym zagrożeniem związanymi z burzami były ulewy, które miejscami wywołały podtopienia. Stało się tak między innymi w Chatelineau w dzielnicy miasta Chatelet w prowincji Hainaut na południu kraju. Gwałtowny wzrost poziomu wody spowodował tam zalanie drogi krajowej nr 90. Ulewa była tak nagła, że niektórzy kierowcy utknęli na środku drogi i musieli opuścić swoje pojazdy.

We wschodniej części prowincji Hainaut, obejmującej 22 gminy, strażacy przeprowadzili w sobotę aż 350 interwencji. Dotyczyły one głównie wypompowywania wody, usuwania powalonych drzew oraz ratowania ludzi uwięzionych w pojazdach. Nie zapowiada się na to, by strażacy odpoczęli w niedzielę - służby przekazały, że na odpowiedź wciąż czeka ponad drugie tyle zgłoszeń.

Gradobicie raniło kilkadziesiąt osób

Groźna pogoda nie ominęła także Flandrii na północy Belgii, przez którą w sobotę przeszły potężne gradobicia. Jedno z nich, w miejscowości Liezele, raniło ponad 30 osób uczestniczących w wydarzeniu plenerowym.

- Doznali zadrapań i siniaków. Wszyscy zostali opatrzeni na miejscu, nikt nie musiał być hospitalizowany - poinformował Dirk Van den Sande, rzecznik miejscowej policji. Dodał, że gradziny, które osiągały średnicę piłeczek do ping-ponga, uszkodziły wiele pojazdów.

W Brabancji Flamandzkiej, prowincji otaczającej Brukselę, stolicę Belgii, strażacy odebrali w sobotę ponad 400 zgłoszeń - przekazał Wouter Jeanfiels z miejscowej straży. - To nie rekord, ale biorąc pod uwagę czas trwania ulewy, to naprawdę duża liczba - przyznał strażak.

Trudna sytuacja wystąpiła także w centralnej Belgii. W miejscowości Ligny opady były tak intensywne, że konieczne było zamknięcie niektórych ulic w centrum - w niedzielę wciąż były one nieprzejezdne. Ulice sąsiedniego Sombreffe niedzielnym popołudniem wciąż były pełne wody i błota.

Źródło: RTL Info
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
