Martwy wieloryb u wybrzeży Antwerpii. "To kolizja zabiła zwierzę"

W porcie w Antwerpii, która położona jest w północnej Belgii, znaleziono zwłoki wieloryba. Biolodzy morscy szacują, że zwierzę mierzyło 7-10 metrów.

We wtorek 29.08 w belgijskim porcie w Antwerpii znaleziono martwego wieloryba. Zwłoki morskiego ssaka odkryto w pobliżu terminalu kontenerowego firmy DP World. Biolodzy morscy szacują, że zwierzę mierzyło 7-10 metrów.

Służby przez wiele godzin pracowały nad usunięciem ciała z wody, co nie było łatwe. Po nieudanej próbie wyciągnięcia martwego zwierzęcia na brzeg za pomocą statku i dźwigu, władze portu użyły do tego żurawia pływającego, zdolnego do podnoszenia ciężaru do 800 ton. Incydent nie miał wpływu na ruch żeglugowy w porcie.

Przeprowadzono sekcję zwłok wieloryba ENEX

Martwy wieloryb

Po wyciągnięciu wieloryba z wody, weterynarze przeprowadzili sekcję zwłok. Trwała ona ponad dwie godziny. - Jesteśmy prawie pewni, że to kolizja zabiła zwierzę. Ale trzeba było przeprowadzić sekcję zwłok, aby znaleźć na to dowód - powiedział Thierry Jauniaux, weterynarz z Uniwersytetu w Liège. - Dopiero gdy otworzyliśmy klatkę piersiową i znaleźliśmy bardzo duży krwotok ze złamanym kręgiem, mogliśmy być pewni, że to kolizja zabiła zwierzę - dodał.

Aby przeprowadzić sekcję zwłok, weterynarze musieli użyć do tego odpowiedniego sprzętu. - W przypadku dużych waleni nie zaczynamy sekcji, dopóki nie upewnimy się, że mamy ciężki sprzęt, który pomoże nam w autopsji, potrzebujemy na przykład dźwigów. To naprawdę wyścig z czasem, aby jak najszybciej przeprowadzić sekcję - mówił Jauniaux. Ekspert dodał, że był to młody wieloryb w wieku około dwóch lat. Ważył około 8 do 10 ton.

Zwłoki zostaną przetransportowane do Królewskiego Belgijskiego Instytutu Nauk Przyrodniczych do przeprowadzenia dalszych badań.

Przedstawiciele portu poinformowali, że martwe wieloryby są na tym obszarze rzadkością.

Autor:anw

Źródło: ENEX, marinelink.com