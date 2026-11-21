Świat Baobaby z RPA miały trafić do Gruzji. Posadzą je w miejscu, do którego należą Krzysztof Posytek |

Naukowcy z RPA wykorzystują materiał radioaktywny w celu ochrony nosorożców Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Timbavati Nature Reserve/Facebook

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Pięć liczących kilkaset lat baobabów znajdowało się na placu przy magazynie jednej z firm transportowych w mieście Durban w Republice Południowej Afryki. 17 lipca przejęły je władze, które stwierdziły, że baobaby nie miały odpowiednich zezwoleń na transport. W środę drzewa trafiły do rezerwatu w Timbavati w północno-wschodniej RPA, gdzie zostaną ponownie zasadzone.

Miały trafić do Gruzji

Krajowe ministerstwo środowiska potwierdziło, że baobaby miały trafić do Gruzji, ale nie ujawniło personaliów kupca. Cztery lata temu osiem drzew tego samego gatunku trafiło z Kenii do Parku Dendrologicznego Szekwetili. Jego właściciel, Bidzina Iwaniszwili, to miliarder i były premier. Początkowo eksport baobabów został wstrzymany po protestach ekologów, ale później władze zezwoliły na jego przeprowadzenie. Wszystkie drzewa obumarły w Gruzji.

Według Davida Newtona z organizacji pozarządowej Traffic, która monitoruje handel dzikimi zwierzętami i roślinami, baobaby bardzo rzadko trafiają za granicę, by tam służyć jako rośliny ozdobne - Głównie dlatego, że niezwykle trudno jest je wykopać z ziemi, przetransportować, a potem z powodzeniem ponownie zasadzić - powiedział ekspert w rozmowie z "The Guardian".

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Ich transport to wyzwanie

Sarah Venter, założycielka fundacji Baobab Foundation, która kierowała działaniami na rzecz ponownego zasadzenia wykopanych baobabów w Timbavati, stwierdziła, że mają one duże szanse na przetrwanie, jeśli zostaną szybko przesadzone. Jest tak dlatego, że zostały wykopane zimą, gdy drzewa tracą liście i przechodzą w stan spoczynku.

- Gdy tylko zaczyna się wiosna, drzewa wykorzystują zapasy wody do wypuszczenia nowych liści i właśnie wtedy musimy je jak najszybciej posadzić - wyjaśniła Venter. Dodała, że baobaby mają płytkie korzenie i nie muszą zostać posadzone głęboko. Po przesadzeniu zostaną ustabilizowane za pomocą lin i zabezpieczone ogrodzeniami elektrycznymi, aby nie zniszczyły ich słonie.

Transport pięciu baobabów do Timbavati nie jest jednak łatwy ze względu na ich rozmiary. Drzewa ważą od 19 do 29 ton, mają średnicę do 4,5 metra i wysokość do 12,5 m. Do ich przewożenia wykorzystywane są specjalne ciężarówki.

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Baobab w Parku Narodowym Mapungubwe, prowincja Limpopo, Republika Południowej Afryki Źródło zdjęcia: Shutterstock

Drzewa życia

Baobaby, znane jako drzewa życia, pozostają w RPA pod ochroną. Oznacza to, że nie można ich wycinać ani ingerować w ich stan bez pozwolenia.

- Baobaby to nie tylko część ekosystemu, to ekosystem sam w sobie. Te drzewa to filary różnorodności biologicznej - powiedziała Wambui Ippolito, architektka krajobrazu z Kenii. Schronienie w baobabach znajdują nietoperze, ptaki i małe ssaki. Słonie, małpy i guźce żywią się ich owocami. Dodała, że drzewa te mają także znaczenie kulturowe.

Baobaby mogą żyć nawet ponad 1000 lat, a szacuje się, że okazy, które mają zostać ponownie zasadzone w rezerwacie w Timbavati, mają od 200 do 300 lat. Venter sądzi, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to przed nimi jeszcze kilkaset lat życia.