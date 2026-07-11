Świat Ulewy odcięły milion osób od świata. "Nie otrzymaliśmy żadnej pomocy" Agnieszka Stradecka |

Zniszczenia w mieście Koks Badźar w Bangladeszu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Bangladesz zmaga się z ulewnymi deszczami monsunowymi. W sobotę ministerstwo zarządzania kryzysowego kraju poinformowało, że w ostatnich tygodniach powodzie i osuwiska odizolowały od świata ponad 250 tysięcy gospodarstw domowych, w których mieszka ponad milion osób. Zginęły co najmniej 44 osoby.

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"Nie otrzymaliśmy żadnej pomocy"

Jak podał lokalny portal "The Daily Star", szczególnie trudna sytuacja panuje w mieście Koks Badźar na wschodzie kraju, gdzie znajduje się obóz dla uchodźców z sąsiedniej Mjanmy. Od ponad tygodnia nad regionem utrzymują się intensywne opady deszczu. Niektóre części miasta zostały całkowicie odcięte od świata na długi czas - jedna z mieszkanek dzielnicy Chakaria powiedziała, że jej rodzina czeka na pomoc od siedmiu dni.

- Jak dotąd nie otrzymaliśmy żadnej pomocy humanitarnej - dodała.

Przerwy w dostawie prądu, uszkodzone drogi i utrudnienia w komunikacji spowolniły działania ratownicze i pomocowe. Zniszczone drogi i uszkodzone mosty uniemożliwiają ekipom ratowniczym i pracownikom organizacji pomocowych dotarcie do odciętych od świata społeczności. Jak podały władze, armia stara się dotrzeć do nich łodziami, niosąc ze sobą żywność, wodę pitną i leki.