Cyklon Mocha coraz silniejszy. "Przygotowujemy się na najgorsze"

Do wybrzeży Mjanmy i Bangladeszu zbliża się cyklon Mocha, pierwsza w tym roku taka burza w regionie . Jak przekazało w sobotę Joint Typhoon Warning Center (JTWC), żywioł zaczął nabierać siły - obecnie jest odpowiednikiem atlantyckiego huraganu trzeciej kategorii w pięciostopniowej rosnącej skali. Cyklon niesie ze sobą wiatr o porywach osiągających prędkość 175 kilometrów na godzinę, a prognozy wskazują, że przed uderzeniem w ląd stanie się jeszcze gwałtowniejszy.

Wiele niewiadomych

W sobotę w wielu miejscach Bangladeszu, w tym w mieście stołecznym Dhaka, morze było jeszcze spokojne, ale władze rozpoczynały przygotowania do nadejścia cyklonu. Żywioł uderzy w ląd pomiędzy miastem Koks Badźar w Bangladeszu a stanem Arakan w Mjanmie. Jak przekazała ONZ, sześć milionów mieszkańców tego regionu potrzebuje pomocy humanitarnej, a ponad milion to uchodźcy.

Przygotowania do uderzenia Mochy trwają. W obozach dla uchodźców w Koks Badźar do stanu gotowości postawione zostały służby wojskowe i ponad 3000 przeszkolonych wolontariuszy. W regionie znajdują się także zapasy środków medycznych i wody pitnej.

- Ten cyklon prawdopodobnie będzie miał poważniejsze skutki niż jakakolwiek inna klęska żywiołowa, z którą ci ludzie mieli do czynienia w ciągu ostatnich pięciu lat - powiedział portalowi CNN Arjun Jain, koordynator obozów dla uchodźców z ramienia ONZ. - Na tym etapie po prostu nie wiemy, gdzie uderzy cyklon i z jaką intensywnością. Mamy nadzieję na najlepsze, ale przygotowujemy się na najgorsze.

Cyklon Mocha zbliża się do lądu

Cyklon Mocha zbliża się do lądu NASA WorldView

Osuwiska i wysokie fale

Przygotowania do uderzenia żywiołu trwają także w Mjanmie. Co najmniej 10000 osób opuściło swoje domy w stanie Arakan, by udać się na bezpieczniejsze tereny - podały lokalne media.