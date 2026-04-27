Kilkanaście ofiar uderzeń piorunów. Wśród nich są dzieci

Co najmniej 14 osób zginęło od uderzeń piorunów w Bangladeszu - poinformowały lokalne służby. W ostatnich tygodniach kraj doświadcza fali upałów, której towarzyszą gwałtowne burze.

Do śmiertelnych uderzeń piorunów doszło w niedzielę w siedmiu dystryktach w Bangladeszu - podała agencja informacyjna Anadolu, powołując się na lokalną policję i media. Łączne zginęło co najmniej 14 osób.

Dzieci wśród ofiar

Najwięcej z ofiar odnotowano w dystrykcie Gaibandha na północy kraju. Jak przekazał Muhammad Rakib z lokalnej policji, wśród nich było dwoje dzieci. Co najmniej dwie osoby zginęły w dystryktach Thakurgaon, Sirajganj oraz Jamalpur. W wyniku uderzeń piorunów zmarły także osoby w dystryktach Panchagarh, Natore oraz Bogra. Większość ofiar to rolnicy i inne osoby pracujące na otwartych przestrzeniach. Kilka osób zostało rannych i przewiezionych do pobliskich szpitali. Niektóre z nich znajdują się w stanie krytycznym.

- Rolnicy powinni nosić odzież ochronną, w tym gumowe kalosze podczas pracy na polu. Zwłaszcza w trakcie lata i sezonu deszczowego. Brak świadomości jest główną przyczyną tak dużej liczby ofiar śmiertelnych każdego roku - powiedział Kabirul Bashar z organizacji Save the Society and Thunderstorm Awareness Forum zajmującej się edukacją na temat zagrożeń wynikających z wyładowań atmosferycznych.

W ostatnich tygodniach większość mieszkańców Bangladeszu doświadcza fali upałów, którym towarzyszą gwałtowne burze. Według prognoz w części kraju mogą pojawić się opady deszczu, które złagodzą skwar.

Źródło: RCB

Rosnący problem

Eksperci zwracają uwagę na rosnącą liczbę ofiar burz w Bangladeszu, co wiążą m.in. z postępującym wylesianiem. W 2016 roku w ciągu jednego miesiąca zginęło ponad 200 osób, z czego 82 w ciągu jednej doby. Organizacja Save the Society and Thunderstorm Awareness Forum podała, że w ubiegłym roku odnotowano 330 ofiar uderzeń piorunów.

Źródło: Anadolu Agency, PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
