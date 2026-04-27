Świat Kilkanaście ofiar uderzeń piorunów. Wśród nich są dzieci Franciszek Wajdzik |

Zasady bezpieczeństwa w trakcie burzy Źródło: TVN24

Do śmiertelnych uderzeń piorunów doszło w niedzielę w siedmiu dystryktach w Bangladeszu - podała agencja informacyjna Anadolu, powołując się na lokalną policję i media. Łączne zginęło co najmniej 14 osób.

Bangladeş'te şiddetli yağışların etkili olduğu 7 bölgede yıldırım isabet etmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti https://t.co/Z57VKqnuez pic.twitter.com/xgAGFJZ1l0 — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 27, 2026 Rozwiń

Dzieci wśród ofiar

Najwięcej z ofiar odnotowano w dystrykcie Gaibandha na północy kraju. Jak przekazał Muhammad Rakib z lokalnej policji, wśród nich było dwoje dzieci. Co najmniej dwie osoby zginęły w dystryktach Thakurgaon, Sirajganj oraz Jamalpur. W wyniku uderzeń piorunów zmarły także osoby w dystryktach Panchagarh, Natore oraz Bogra. Większość ofiar to rolnicy i inne osoby pracujące na otwartych przestrzeniach. Kilka osób zostało rannych i przewiezionych do pobliskich szpitali. Niektóre z nich znajdują się w stanie krytycznym.

- Rolnicy powinni nosić odzież ochronną, w tym gumowe kalosze podczas pracy na polu. Zwłaszcza w trakcie lata i sezonu deszczowego. Brak świadomości jest główną przyczyną tak dużej liczby ofiar śmiertelnych każdego roku - powiedział Kabirul Bashar z organizacji Save the Society and Thunderstorm Awareness Forum zajmującej się edukacją na temat zagrożeń wynikających z wyładowań atmosferycznych.

W ostatnich tygodniach większość mieszkańców Bangladeszu doświadcza fali upałów, którym towarzyszą gwałtowne burze. Według prognoz w części kraju mogą pojawić się opady deszczu, które złagodzą skwar.

Burza - zasady bezpieczeństwa Źródło: RCB

Rosnący problem

Eksperci zwracają uwagę na rosnącą liczbę ofiar burz w Bangladeszu, co wiążą m.in. z postępującym wylesianiem. W 2016 roku w ciągu jednego miesiąca zginęło ponad 200 osób, z czego 82 w ciągu jednej doby. Organizacja Save the Society and Thunderstorm Awareness Forum podała, że w ubiegłym roku odnotowano 330 ofiar uderzeń piorunów.