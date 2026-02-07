Bałtyk pod lodem. Estończycy otwierają drogę przez morze

Władze Estonii otworzyły lodową drogę na Bałtyku Źródło: Reuters

Tegoroczna zima jest mroźna nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach Europy Środkowej i Północnej. Mimo wyższych od kilku dni temperatur w wielu miejscach wciąż leży dużo śniegu, a na zbiornikach wodnych utworzyła się pokrywa lodowa.

Znaczną część Bałtyku pokrył lód

Nie inaczej jest na Bałtyku. Jak powiedział na antenie TVN24 prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, pokrywa lodowa na "naszym" morzu należy do największych w historii pomiarów.

- Jest to rekordowe zlodzenie Bałtyku, teraz, na przełomie stycznia i lutego, właściwie w historii pomiarów. Prawie jest rekord, nie ma jeszcze, ale niewiele brakuje - przyznał.

Wasilewski powołał się na fiński instytut meteorologiczny (FMI), który podał, że zlodzenie obejmuje na Bałtyku 144 tysiące kilometrów kwadratowych. Całkowita powierzchnia Morza Bałtyckiego (z cieśniną Kattegat) wynosi około 415 tys. km kw., więc lód pokrywa około jedną trzecią morza. Według FMI najgrubsza warstwa lodu utworzyła się na Botniku Północnym, północnym basenie Zatoki Botnickiej, gdzie ma ona od 30 do nawet 70 centymetrów.

Bałtyk skuł lód. Opowiada Tomasz Wasilewski

Lodowa droga w Estonii

W związku z dużym zlodzeniem Bałtyku władze Estonii wytyczyły na Bałtyku pierwszą drogę lodową, łączącą wyspy Hiuma i Sarema, która ma oficjalnie zostać otwarta w sobotę. Ma długość 17 kilometrów i jest oznaczona znakami drogowymi i gałązkami jałowca. Stanowi niezbędne połączenie między wyspami w czasie, gdy kursy promów są zawieszone z powodu złej pogody.

- To część naszej zimy. Może być świetną zabawą, można nią (drogą - red.) odwiedzić inną wyspę, ale czasami skorzystanie z niej to konieczność, bo nie ma innej opcji - powiedział Hergo Tasuja, burmistrz gminy Hiuma.

Wjazd na lód grozi niebezpieczeństwem

Jak podały lokalne media, lodowa trasa jest na bieżąco monitorowana pod względem bezpieczeństwa, a poruszanie się po niej wymaga przestrzegania szeregu zasad. Jednocześnie policja ostrzegła przed korzystaniem z nieoficjalnych dróg.

- To niebezpieczne, bo nikt nie jest w stanie określić, jak gruba jest warstwa lodu na drodze. Nikt jej nie mierzy - wyjaśnił funkcjonariusz policji Maiko Sirts.

Przed zagrożeniem związanym z poruszaniem się po zamarzniętej wodzie ostrzegały w ostatnich dniach także władze polskich miast - między innymi Gdańska, gdzie zamarzła rzeka Motława. Jak wynika z danych FMI, na Zatoce Gdańskiej grubość lodu wynosi obecnie zaledwie 5-15 centymetrów, a wzdłuż większości polskiego wybrzeża Bałtyku lód jest cienki i słabo związany. Takie warunki mogą być śmiertelnie niebezpieczne.

