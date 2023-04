Mocno sypnęło śniegiem na Bałkanach. W Serbii gałąź raniła dwie dziewczynki

Obfite opady śniegu w połączeniu z silnym wiatrem nawiedziły we wtorek zachodnią część Półwyspu Bałkańskiego. W środkowej Serbii autobus zjechał z zaśnieżonej drogi, 18 osób zostało lekko rannych - podała państwowa telewizja RTS. W stolicy tego kraju - Belgradzie - gałąź drzewa spadła na dwie dziewczynki, one również odniosły obrażenia.

Zimowa aura powróciła na Półwysep Bałkański. Meteorolog Nedeljko Todorovic powiedział, że choć opady śniegu w Belgradzie nie są niczym niezwykłym w kwietniu, to jednak rzadko się pojawiają. We wtorek w stolicy Serbii spadło 14,4 centymetra białego puchu.

- Jeśli spojrzymy na dane z ostatnich stu lat, to tegoroczny śnieg to jedenasta pokrywa śnieżna zarejestrowana w Belgradzie w kwietniu, najgrubsza odnotowano do tej pory - zaważył.