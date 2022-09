Atak rekina na Bahamach. Nie żyje pasażerka statku wycieczkowego

58-letnia Amerykanka zmarła po tym, jak w trakcie pływania zaatakował ją żarłacz tępogłowy. Kobieta brała udział w rejsie wycieczkowym po Bahamach. Do ataku doszło w okolicach Rose Island.

Jak poinformowała policja, kobieta i jej rodzina, pasażerowie statku wycieczkowego Harmony of the Seas wybrali się na jednodniową wycieczkę na wyspę Green Cay. To popularne miejsce wśród pływaków i miłośników snorkelingu. Sport ten polega na pływaniu przy powierzchni wody z zanurzoną głową. Dzięki specjalnej masce z rurką w ten sposób możliwa jest obserwacja podmorskiego świata.