Pokazali skamieniałości "smoka" sprzed 240 milionów lat

Żył przed 240 milionami lat, a długość jego ciała wynosiła pięć metrów. Naukowcy zaprezentowali skamieniałości gada, które znaleziono na południu Chin. Najbardziej charakterystyczną cechą zwierzęcia, nazwanego przez badaczy "smokiem", jest jego szyja.

Naukowcy ujawnili skamieniałości starożytnego morskiego stworzenia, odkrytego w Chinach. Zwierzę, które żyło przed 240 milionami lat, nazywane "chińskim smokiem", należy do gatunku Dinocephalosaurus orientalis. Gad ten wykorzystywał swoją niezwykle długą szyję do zasadzki na niczego niepodejrzewającą zdobycz. Żył w płytkich wodach w okresie triasu, czyli 252-201 milionów lat temu.

Mierzył pięć metrów

Gatunek ten został po raz pierwszy znaleziony w złożach wapienia na południu Chin w prowincji Kuejczou w 2003 roku, ale naukowcy po raz pierwszy połączyli jego szczątki, aby zrekonstruować pełną jego pełną rozpiętość, wynoszącą pięć metrów.

Dinocephalosaurus orientalis pływający wśród prehistorycznych ryb znanych jako Saurichthys Marlene Donelly

Dziwny i cudowny świat triasu

"To kolejny przykład dziwnego i cudownego świata triasu, który wciąż zaskakuje paleontologów" - przekazał w oświadczeniu Nick Fraser, opiekun nauk przyrodniczych w National Museums Scotland. "Jesteśmy pewni, że przyciągnie on uwagę na całym świecie ze względu na swój uderzający wygląd, przypominający długiego i podobnego do węża, mitycznego chińskiego smoka".

Skamieniałość ujawnia niektóre z uderzających cech starożytnego gada. Przede wszystkim jest to jego szyja, która rozciąga się na prawie 2,3 metra i zawiera 32 oddzielne kręgi. Dla porównania, żyrafy (podobnie jak ludzie) mają tylko siedem kręgów szyjnych. Taki kształt szyi "smoka" prawdopodobnie dał mu niezwykłą zdolność do podkradania się do swoich ofiar, czego mógł dokonać używając płetwiastych kończyn. Niektóre z ryb, które stworzenie złapało, zachowały się wewnątrz jego brzucha.

Nowe odkrycia naukowcy ujawnili na łamach czasopisma "Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh".

Dinocephalosaurus orientalis National Museums Scotland

