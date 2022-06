Superrobaki - nowa broń do walki z zaśmieceniem świata?

Australijscy naukowcy odkryli, że larwy drewnojadów potrafią spożywać i trawić plastik. Choć nie jest to najbardziej pożywny dla nich pokarm, mogą czerpać z niego energię. Badacze mają nadzieję, że dzięki tym niezwykłym stworzeniom uda się wkrótce zapanować nad kryzysem związanym z zaśmieceniem ekosystemów.

Polistyren to jedna z najbardziej rozpowszechnionych form plastiku. Zrobione są z niego na przykład opakowania na żywność, jednorazowe sztućce czy pudełka na płyty CD. Ogromne ilości polistyrenu codziennie trafiają na wysypiska lub do oceanów, gdzie stanowią zagrożenie dla ekosystemów. Jego recykling nie jest prosty.

Naukowcy z australijskiego Uniwersytetu Queenslandu odkryli, że pewne superrobaki - larwy drewnojadów ( Zophobas morio ) - chętnie żywią się polistyrenem. Enzymy, jakie zawierają ich jelita, mogą być kluczem do stworzenia nowego sposobu recyklingu dla tak trudnych plastikowych materiałów.

"Dieta styropianowa"

- Wysnuliśmy więc hipotezę, że znacznie większe superrobaki mogą zjeść go jeszcze więcej - powiedział badacz.

- Potwierdziliśmy, że robaki mogą przeżyć na "diecie styropianowej", a nawet przybrać na wadze. To sugeruje, że superrobaki mogą czerpać energię z jedzenia styropianu - powiedział.

Niestety badania wykazały także, że we wnętrznościach superrobaków karmionych styropianem doszło do utraty różnorodności mikrobiologicznej, co oznacza, że taka dieta nie jest dla nich pożywna i może źle wpływać na ich zdrowie.