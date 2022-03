Niepokojące trzęsienia ziemi na wyspie na Azorach. Starsza para zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie przed domem

Wyspę Sao Jorge na Azorach opuszczają kolejni mieszkańcy. Od ponad tygodnia ziemia niemal nie przestaje tam drżeć. Niewielkich trzęsień ziemi odnotowano już tysiące. Ewakuująca się starsza para, która nie wie, kiedy będzie mogła wrócić do swojego domu, postanowiła zrobić sobie przed nim zdjęcie. Na pamiątkę.

Od soboty 19 marca na Sao Jorge, wyspie należącej do portugalskiego archipelagu Azorów, zarejestrowano tysiące trzęsień ziemi o magnitudzie do 3,3. Według komunikatu regionalnego centrum aktywności sejsmicznej i wulkanicznej CIVISA w piątek i sobotę w tym tygodniu odnotowano po 870 kolejnych wstrząsów. Odczuwalnych do tej pory było około 190 ze wszystkich kilku tysięcy trzęsień.