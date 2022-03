Coraz więcej trzęsień, mieszkańcy opuszczają wyspę na Azorach. "Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni"

Wzmożoną liczbę trzęsień ziemi w rejonie portugalskiego archipelagu zaczęto notować w sobotę 19 marca. Tego dnia odnotowano najsilniejsze z nich. Magnituda wstrząsów wynosiła od 1,6 do 3,3. Do 24 marca, według wstępnej analizy, naliczono kilka tysięcy wstrząsów, a w piątek zarejestrowano ich 870. Odczuwalnych przez mieszkańców archipelagu było 186 wstrząsów - poinformowało regionalne centrum aktywności sejsmicznej i wulkanicznej CIVISA.

W środę ogłoszono alarm czwartego stopnia, co oznacza, że jest "realna możliwość" wybuchu wulkanu. Do ostatniej erupcji wulkanu Urzelina doszło w 1808 roku. Jak zaznaczono "nie ma dowodów na to, że erupcja wulkanu jest nieuchronna", ale dodano, że nie można wykluczyć takiego scenariusza. Mieszkańcy są ostrzegani przed silniejszymi trzęsieniami oraz osunięciami ziemi spowodowanymi aktywnością sejsmiczną.