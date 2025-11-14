Wrócili na Ziemię po starciu z kosmicznym śmieciem

Logo TVN24
Członkowie misji Shenzhou-20 wrócili na Ziemię
Członkowie misji Shenzhou-20 wrócili na Ziemię
Źródło: CCTV/Reuters
Tajkonauci, którzy utknęli na chińskiej stacji kosmicznej, wrócili na Ziemię. W drodze powrotnej musieli skorzystać z innego statku niż tego, którym przybyli do bazy - ich pojazd doznał bowiem uszkodzeń po kolizji z kosmicznymi śmieciami.

Trzech tajkonautów - Chen Dong, Chen Zhongrui i Wang Jie - mieli zakończyć misję na chińskiej stacji kosmicznej Tiangong 5 listopada. Ich powrót opóźnił się jednak po wykryciu uszkodzenia statku Shenzhou-20, którym pół roku wcześniej przylecieli na stację. Jak przekazała chińska agencja Xinhua, prawdopodobnie uderzyły w niego niewielkie kosmiczne odłamki. W rezultacie w jednym z okien powstało pęknięcie, które uniemożliwiło bezpieczne wejście w atmosferę - oceniła Chińska Agencja Załogowych Lotów Kosmicznych (CMSA).

Utknęli przez kosmiczny śmieć. Co z ich powrotem na Ziemię?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Utknęli przez kosmiczny śmieć. Co z ich powrotem na Ziemię?

Uwięzieni tajkonauci wrócili na Ziemię

Usterka okazała się niemożliwa do naprawienia w przestrzeni kosmicznej. W wyniku tego CMSA zdecydowała, że załoga Shenzhou-20 wróci na Ziemię innym statkiem, którym kilka dni wcześniej przybyła na Tiangong nowa misja, Shenzhou-21. Trójka tajkonautów wylądowała w piątek około godziny 11 czasu lokalnego na lądowisku Dongfeng, w Regionie Autonomicznym Mongolii Wewnętrznej w północnych Chinach.

Agencja podała, że Shenzhou-20 pozostanie na orbicie i będzie służył do prowadzenia eksperymentów. W przestrzeń kosmiczną wystrzelona zostanie jednostka rezerwowa, przygotowana do startu w centrum startowym w Jiuquan.

Członkowie misji Shenzhou-20 wrócili na Ziemię
Członkowie misji Shenzhou-20 wrócili na Ziemię
Źródło: CCTV/Reuters

Kosmiczne odłamki znów dają się we znaki

To pierwszy raz w historii chińskiego programu kosmicznego, kiedy powrót misji na Ziemię trzeba było przełożyć z powodu uszkodzeń wywołanych przez kosmiczne śmieci. W 2021 roku stacja Tiangong musiała dwukrotnie wykonać manewry unikowe z powodu ryzyka zderzenia z fragmentami rakiet lub satelitów. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) oraz używane do 2011 roku amerykańskie wahadłowce kosmiczne również wielokrotnie były uszkadzane przez dryfujące w przestrzeni kosmicznej odłamki.

Tiangong, ukończona w 2022 roku, jest jedną z dwóch działających stacji kosmicznych, obok Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Misje Shenzhou stały się wyrazem rosnących ambicji Chin w eksploracji kosmosu oraz elementem budowy prestiżu narodowego. W ostatnich miesiącach Chińczycy pobili rekord najdłuższego spaceru kosmicznego, osiągając czas dziewięciu godzin (poprzedni, ustanowiony przez amerykańskich astronautów, wynosił 8 godzin i 56 minut). W przyszłym roku po raz pierwszy planują otworzyć swoją stację dla zagranicznych astronautów, a jako pierwszy ma ją odwiedzić Pakistańczyk.

Rakieta New Glenn po pierwszym starcie. Dołączyła do elitarnego grona
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rakieta New Glenn po pierwszym starcie. Dołączyła do elitarnego grona

Nauka

Autorka/Autor: kp

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: CCTV/Reuters

