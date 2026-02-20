Obfite opady śniegu sparaliżowały pracę europejskiego lotniska

Z komunikatu opublikowanego w piątek rano przez port lotniczy Wien-Schwechat wynika, że odloty mają zostać wznowione o godzinie 9, a przyloty - godzinę później. Służby meteorologiczne prognozują, że śnieg przestanie padać przed południem.
Paraliż europejskiego lotniska
Rzecznik lotniska podkreślił, że należy liczyć się z opóźnieniami i zalecił podróżującym, by po informacje o swoich lotach zgłaszali się bezpośrednio do przewoźników. Z powodu trudnych warunków atmosferycznych dotychczas odwołano 19 ze 117 lotów zaplanowanych pierwotnie przed godziną 9. Władze lotniska nie wykluczyły, że odwołane mogą zostać też kolejne połączenia.
Opracowała Anna Bruszewska
Źródło: Reuters, PAP
