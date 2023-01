Od początku sezonu w Austrii zginęło 13 narciarzy. Zabójczy jest między innymi brak śniegu

Zima w Europie jak dotąd jest stosunkowo ciepła, a w wielu kurortach narciarskich występują problemy z naśnieżeniem stoków. Nie zniechęca to miłośników sportów zimowych do wyjazdu w góry i próbowania swoich sił na słabo naśnieżonych trasach i poza nimi. Jak jednak pokazują niedawne przykłady z Austrii, nawet wytrawni narciarze mogą mieć poważne problemy z przystosowaniem się do tak trudnych warunków.