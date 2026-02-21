Logo TVN24
Świat

Austria. Polak porwany przez lawinę w Alpach. Nie żyje

Akcja ratunkowa w Sankt Anton am Arlberg w Austrii po zejściu lawiny
Akcja ratunkowa w Sankt Anton am Arlberg w Austrii po zejściu lawiny
Źródło: Reuters
Polak zginął w lawinie, która w piątek zeszła w ośrodku narciarskim w austriackim Tyrolu. Mężczyzna był częścią grupy narciarzy, która w chwili zdarzenia zjeżdżała poza trasą. Łącznie w Austrii w lawinach zginęło tego dnia pięć osób.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Jak poinformowała policja, do wyzwolenia lawiny doszło w kurorcie narciarskim Sankt Anton am Arlberg w austriackim Tyrolu. Pięciu narciarzy zjeżdżało wtedy poza wyznaczonym szlakiem. Śnieg porwał wszystkich z nich. W miejscu zejścia lawiny zgromadziło się kilka stożków lawinowych, niektóre o wysokości kilku metrów.

Wysokie zagrożenie lawinowe

Lokalne media podały, że natychmiast rozpoczęto akcję ratunkową. W śniegu znaleziono ciała Polaka i Amerykanina. Trzech pozostałych narciarzy przetransportowano do szpitala w Innsbrucku. Życia obywatela Austrii nie udało się uratować. Dwóch pozostałych narciarzy pozostaje pod opieką lekarzy.

W piątek po południu w Tyrolu zeszło wiele lawin, a służby ratunkowe zgłosiły do ​​wieczora 32 incydenty. Na skutek lawiny jedna osoba zmarła w pobliżu tyrolskiej miejscowości Nauders. Prócz tego jedna osoba poniosła śmierć w rejonie gminy Kloesterle w Vorarlbergu.

W Alpach w ostatnich dniach spadło sporo śniegu, utrzymuje się też wysokie zagrożenie lawinowe. Od początku zimy na skutek osunięcia się śniegu w kraju zginęło co najmniej 21 osób.

Dziecko ofiarą śmiertelną lawiny

Dziecko ofiarą śmiertelną lawiny

Znaleźli ciała ośmiorga narciarzy. Ostatnia poszukiwana osoba uznana za zmarłą

Znaleźli ciała ośmiorga narciarzy. Ostatnia poszukiwana osoba uznana za zmarłą

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: PAP, tirol.orf.at

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

AustriaLawiny
