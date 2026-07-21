Świat Piorun raził turystów. Jeden spadł 30 metrów w dół zbocza Anna Bruszewska |

Turyści rażeni piorunem Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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Węgierscy turyści weszli w niedzielę na szczyt Heukuppet w paśmie górskim Rax w Alpach Wschodnich w Austrii. Kiedy schodzili z góry tak zwanym szlakiem Fuchslochsteig, zaskoczyła ich burza. Piorun raził 25-latków na wysokości około 1800 metrów nad poziomem morza - podała w poniedziałek austriacka policja. Dodała, że do wypadku doszło przed godziną 14.

Piorun raził dwóch turystów

Florian Lenger, policjant z kraju związkowego Styria, przekazał, że jeden z turystów został zrzucony przez siłę uderzenia pioruna około 30 metrów w dół góry i odniósł poważne obrażenia. Drugi mężczyzna również został ranny, ale zdołał samodzielnie wezwać pomoc.

- Akcję ratunkową przeprowadzono z ziemi, ponieważ użycie śmigłowca nie było możliwe z powodu złej pogody - tłumaczył Florian Lenger. 30 ratowników wyruszyło na górę, aby dotrzeć do rannych. - Znaleziono ich przytomnych, ale z lukami w pamięci - dodał policjant.

W akcji ratunkowej brało udział kilkudziesięciu ratowników Źródło zdjęcia: ENEX

Jak podały austriackie media, dotarcie do rannych turystów zajęło ratownikom kilka godzin. Po udzieleniu pierwszej pomocy medycznej obu mężczyzn zniesiono na noszach, a następnie przewieziono do szpitala w Wiedniu. W wyniku uderzenia pioruna obaj mężczyźni doznali oparzeń drugiego stopnia, a także licznych otarć.