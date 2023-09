Nosorożec zaatakował w zoo. Zmiażdżył opiekunkę

Nie żyje opiekunka nosorożców z zoo w austriackim Salzburgu. Kobieta została zmiażdżona przez jedno ze zwierząt, jej towarzysz został ranny i zabrano go do szpitala. Dyrekcja zoo nie wie, co mogło się stać i dlaczego zwierzę okazało tak ogromną agresję wobec ludzi, które doskonale znało.