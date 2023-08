Ludzkie szczątki na topniejącym lodowcu. Należą prawdopodobnie do narciarza zaginionego 22 lata temu

czytaj dalej

7-letni chłopiec został zaatakowany przez niedźwiedzia podczas zabawy w przydomowym ogrodzie. Dziecko zostało przetransportowane do pobliskiego szpitala. Do zdarzenia doszło we wtorek w godzinach przedpołudniowych w miejscowości Bedford w hrabstwie Westchester niedaleko Nowego Jorku.