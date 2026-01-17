Logo TVN24
Świat

Lawiny w alpejskich kurortach. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych

Lawiny w austriackich Alpach zabiły osiem osób
Lawiny w austriackich Alpach zabiły osiem osób
Źródło: Reuters
Osiem zginęło w sobotę w austriackich Alpach na skutek zejścia lawin w Salzburgu i Styrii. Austriaccy ratownicy ostrzegają, że na wielu stokach pokrywa śnieżna jest słabo związana i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.

Jak przekazała rzeczniczka górskiego pogotowia ratunkowego w kraju związkowym Salzburg, na szczycie Finsterkopf w dolinie Grossarl w sobotę około godziny 14 zeszła potężna lawina, która zasypała siedmioro narciarzy. Trzech mężczyzn w wieku 53, 63 i 65 lat oraz 65-letnia kobieta zginęło. Troje narciarzy odniosło poważne obrażenia.

Do tragicznego zdarzenia doszło także w miejscowości Pusterwald w regionie Murtal w kraju związkowym Styria, gdzie lawina pochłonęła trzy osoby. Byli to trzej obywatele Czech, których ciała zostały wydobyte w niedzielę. Pozostałych czterech uczestników grupy przeżyło.

Ostatni śmiertelny wypadek wydarzył się w okolicach miejscowości Bad Hofgastein w Salzburgu. Lawina porwała tam kobietę, która wybrała się na wycieczkę razem z mężem. Została przysypana masą śniegu i nie udało się jej uratować.

Austriackie media przekazały, że wszystkie wypadki miały miejsce podczas zjazdów poza trasami zjazdowymi. W akcji ratowniczej w Salzburgu brało udział około 90 ratowników górskich, a w Styrii - około 150. Wspierały ich zespoły pomocnicze oraz śmigłowce, które ułatwiły transport rannych do szpitali.

Lawiny w austriackich Alpach zabiły osiem osób
Lawiny w austriackich Alpach zabiły osiem osób
Źródło: Reuters

"Bardzo niestabilne podłoże"

Służby ratownicze ostrzegły, że sytuacja lawinowa w austriackich Alpach pozostaje bardzo niebezpieczna. Stary i świeży śnieg są ze sobą słabo związane, co sprzyja niestabilności pokrywy śnieżnej i powoduje częste schodzenie lawin.

- Występują zaspy śnieżne, a niektóre obszary zostały przykryte nawianym śniegiem. Szczególnie na stokach o wystawie północno-zachodniej mamy duże obszary takiego śniegu, tworzące bardzo niestabilne podłoże - opowiadał austriackiej stacji ORF Josef Hettegger, zastępca komendanta powiatowego górskiego pogotowia ratunkowego w St. Johann im Pongau.

Po kilku tygodniach bez opadów w austriackich Alpach spadło ostatnio od 20 do 50 centymetrów świeżego śniegu. Władze i służby górskie nieustannie apelują do narciarzy i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o unikanie wypraw w tereny o podwyższonym ryzyku lawinowym.

Autorka/Autor: ast,kp

Źródło: PAP, ORF

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Austria Lawiny
