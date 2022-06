Powodzie i lawiny błotne w Austrii. Nie żyje jedna osoba

Powodzie i lawiny błotne, które były następstwem ulewnych deszczy, nawiedziły austriacki kraj związkowy Karyntia. W wyniku żywiołu zginął 82-letni mężczyzna. - To jedne z najgorszych katastrof, jakie kiedykolwiek widzieliśmy w naszym kraju - powiedział premier Peter Kaiser.

W wyniku środowych powodzi zginęła jedna osoba. Był to 82-letni mężczyzna. O jego śmierci władze poinformowały w czwartek. Kontakt z niektórymi miejscowościami położonymi w górzystym regionie, w pobliżu granic z Włochami i Słowenią, był utrudniony. Były one wręcz odcięte od świata.

- To jedne z najgorszych katastrof, jakie kiedykolwiek widzieliśmy w naszym kraju - powiedział premier Karyntii Peter Kaiser w czwartek, gdy śmigłowce ratunkowe startowały i lądowały w pobliżu dotkniętego przez żywioł regionu.

"Nawiedziła nas powódź i jedyne, co mogliśmy usłyszeć, to ryk"

Heike Baumhaker, mieszkanka Karyntii, uchwyciła na nagraniu ogrom zniszczeń, jakie spowodowała pobliska rzeka, która wylała. Woda wdarła się do ogródka, zalała okoliczne drogi i pola.

- W nocy nawiedziła nas powódź i jedyne, co mogliśmy usłyszeć, to ryk. Zabrakło prądu i obawialiśmy się, co będzie dalej. W czwartek rano zobaczyliśmy rozmiar szkód. Nasz dom był zanurzony w wodzie, nadal nie ma prądu - mówiła w rozmowie z agencją Reutera.